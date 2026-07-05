Serialul de animație „Masha și Ursul” ar putea fi eliminat de pe Netflix. Problema, ridicată în Parlamentul britanic: „Este un instrument de propagandă al Kremlinului”

Peste 50 de parlamentari britanici, alături de mai mulți deputați ucraineni, solicită revizuirea difuzării serialului rusesc de animație „Masha și Ursul” pe platformele Netflix și ITVX, susținând că producția reprezintă un instrument de propagandă al Kremlinului.

Potrivit Mediafax, deputatul liberal-democrat Tom Gordon a anunțat vineri, pe platforma X, că a ridicat această problemă în Parlamentul britanic și a cerut liderului Camerei Comunelor să solicite o declarație din partea secretarului de stat pentru Cultură, Media și Sport privind măsurile pe care Guvernul intenționează să le adopte.

„Astăzi, în Parlament, am atras atenția asupra preocupărilor tot mai mari legate de Masha și Ursul, un desen animat rusesc difuzat pentru copiii din Marea Britanie pe Netflix și ITVX și identificat de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina drept un instrument de propagandă și influență al Rusiei”, a scris parlamentarul.

Tom Gordon susține că serialul transmite mesaje favorabile Kremlinului și că acestea sunt adresate inclusiv copiilor foarte mici.

„Masha și Ursul promovează o agendă aliniată Kremlinului pentru copii de numai trei ani. Netflix și ITVX difuzează un desen animat care militarizează copiii, alimentează mașina de război a lui Putin și promovează o imagine pozitivă a Rusiei în fața unui public foarte numeros”, a afirmat deputatul britanic.

Solicitarea vine pe fondul îngrijorărilor exprimate de parlamentari britanici și ucraineni cu privire la influența pe care producțiile media rusești ar putea-o avea asupra copiilor și a percepției publice despre Rusia.