Luptă strânsă la Premiile Oscar 2025. Lista filmelor nominalizate și unde poate fi vizionată gala

Premiile Oscar au loc duminică, iar cursa pentru cel mai bun film de anul acesta este una strânsă. Emilia Pérez conduce cu 13 nominalizări, dar un scandal recent i-ar putea afecta șansele. Wicked, The Brutalist și Conclave sunt și ele pe lista filmelor nominalizate, potrivit BBC.

Ce filme sunt în cursă

Emilia Pérez, povestea unui baron al drogurilor din Mexic care își schimbă genul, a obținut 13 nominalizări – inclusiv pentru cel mai bun film, cea mai bună actriță (Karla Sofía Gascón) și cea mai bună actriță în rol secundar (Zoe Saldaña).

Este cel mai nominalizat film într-o limbă străină din istoria Oscarurilor. Deși este o producție franceză, filmul este în mare parte plasat în Mexic, iar limba principală vorbită este spaniola.

Nominalizarea Karlei Sofía Gascón marchează o premieră, fiind prima persoană trans care primește o nominalizare la Oscar pentru interpretare (deși Elliot Page a fost nominalizat pentru Juno în 2008, înainte de tranziție).

Totuși, filmul – deja controversat în Mexic – a fost afectat de scandaluri după o dispută pe rețelele sociale implicând-o pe Gascón.

Deși rămâne un favorit în anumite categorii, Emilia Pérez nu pare să domine gala așa cum a făcut Oppenheimer anul trecut, când a avut tot 13 nominalizări.

Urmărit îndeaproape de Emilia Pérez este The Brutalist, un film epic de trei ore și jumătate, cu Adrien Brody, care a obținut 10 nominalizări.

Tot cu 10 nominalizări vine și Wicked, care le are în distribuție pe britanica Cynthia Erivo și Ariana Grande. În plus, Demi Moore a primit prima nominalizare la Oscar din carieră pentru rolul său din The Substance.

Drama despre alegerea unui papă, Conclave, are opt nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun actor, Ralph Fiennes.

Toate aceste filme sunt în cursa pentru cel mai bun film, alături de Anora, povestea unei stripteuze din New York care se îndrăgostește de fiul unui oligarh rus.

Cu șase nominalizări, Anora a câștigat teren după victorii la Critics Choice Awards și două dintre cele mai importante gale de premii din industrie – Directors Guild of America și Producers Guild of America.

Însă, deocamdată, nu există un favorit clar pentru marele trofeu. Alte filme nominalizate la cel mai bun film sunt A Complete Unknown, Dune: Partea a doua, I'm Still Here și Nickel Boys.

Ce vedete vor participa

Majoritatea nominalizaților vor defila pe covorul roșu, însă există o mare incertitudine în ceea ce privește prezența Karlei Sofía Gascón, din cauza scandalului legat de postările sale din trecut.

Totuși, a fost confirmat că va participa la ceremonia Oscarurilor – rămâne de văzut dacă va păși pe covorul roșu și dacă va sta alături de colegii săi de distribuție.

Printre prezentatori se numără Halle Berry, Whoopi Goldberg, Robert Downey Jr, Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph și Emma Stone.

Cine va cânta

Anul acesta, Academia a renunțat la interpretările nominalizaților pentru cel mai bun cântec original.

În schimb, vedetele din Wicked, Erivo și Grande, vor susține un moment muzical special de 10 minute cu melodii din film.

Se anunță un moment viral cu Defying Gravity, dar rămâne de văzut dacă cele două vor reuși să egaleze energia pe care a avut-o Ryan Gosling anul trecut cu I'm Just Ken.

Printre alți artiști care vor urca pe scenă se numără Doja Cat, Lisa din Blackpink, Queen Latifah și Raye.

Gazda evenimentului

Pentru prima dată, ceremonia Oscarurilor va fi prezentată de comediantul și podcasterul Conan O'Brien.

El îl înlocuiește pe prezentatorul de late-night Jimmy Kimmel, care a fost gazda Oscarurilor de patru ori, inclusiv anul trecut.

Spectacolul va fi difuzat în direct pe reţeaua Walt Disney (DIS.N), care deschide o nouă filă, ABC, începând cu ora 16.00, ora Pacificului (00.00 GMT luni). În România, gala se vede pe Voyo, de la ora 2.00.