Previziuni pentru Premiile Oscar 2024. Cine va câștiga și cine ar trebui să câștige

Mult-așteptatul eveniment din lumea filmului are loc duminică, 10 martie, iar gazda galei este nimeni altul decât Jimmy Kimmel. Criticii de film de la BBC Culture oferă previziunile pentru marile categorii.

„Oppenheimer”, care prezintă povestea celui care a creat bomba atomică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, conduce detașat topul nominalizărilor.

Cea mai bună imagine

Este greu de prevăzut ce film va cuceri premiul cel mare la Oscaruri: în ultimii ani, atât „The Power of the Dog/ În ghearele câinilor”, cât și „La La Land” păreau a fi preferate, însă ambele au sfârșit prin a fi învinse. Totuși, ar fi o lovitură majoră dacă „Oppenheimer” nu s-ar impune la această categoria.

„Oppenheimer” este un film care abordează un subiect important și are o distribuție de excepție, însă este, de asemenea, impresionant din punct de vedere tehnic. „Filmul biografic al lui J. Robert Oppenheimer, realizat de Christopher Nolan, este mult mai complex decât drama obișnuită de la Hollywood „bazată pe o poveste adevărată"”, este de părere Nicholas Barber.

Demne de luat în considerare sunt și anumite aspecte, conform lui Barber, precum succesul fulminant pe care l-a avut în box office-ul mondial și nominalizările obținute - 13 în total.

Deși nu este preferatul său, Barber susține că „Oppenheimer” „ar fi și va fi un câștigător demn”.

„Oppenheimer”, exploziv și totuși axat pe personaje, cu un echilibru perfect între artă și comercial, este pe cale să câștige premiul pentru cel mai bun film. „Killers of the Flower Moon/ Crimele din Osage County: Bani însângerați” și „Poor Things/Sărmane creaturi” sunt, de asemenea, extraordinare în diferite moduri, dar ambiția și ingeniozitatea lui Oppenheimer îl fac, pe bună dreptate, cel mai bun film al acestui an”, susține Caryn James.

Cel mai bun regizor

„Toate filmele realizate de Christopher Nolan au meritat să îl plaseze în cursa pentru cel mai bun regizor. Bine, poate nu „Insomnia” sau „Interstellar”, dar aproape toate, de la „Memento” la „Inception” și la „Oppenheimer”, probabil câștigătorul premiului pentru cel mai bun film din acest an, pe care l-a și scris. Nu a câștigat niciodată, dar acesta este anul lui, și nu doar pentru că ar trebui să câștige. Recent, a primit Premiul Sindicatului Regizorilor, de obicei un bun indicator al modului în care se va desfășura Oscarul. Mai mult decât orice alt film din acest an, „Oppenheimer” este modelat de viziunea unui regizor singular”, a spus James.

„Christopher Nolan va câștiga pentru regia lui „Oppenheimer”, bineînțeles. A regizat „Memento”, „The Prestige”, „Inception”, „Interstellar”, „Dunkirk” și o trilogie „Batman”, și totuși nu a câștigat niciodată un Oscar, așa că, fără îndoială, este rândul său să ia acasă o statuetă de aur sau trei. (De asemenea, ar putea lua acasă una pentru că a scris filmul și alta pentru că l-a produs)”, a declarat Barber.

Cel mai bun actor

„Cillian Murphy va câștiga probabil acest premiu, așa cum ar trebui. Există încă o șansă ca Paul Giamatti să câștige pentru interpretarea sa ironică și emoționantă din „The Holdovers”. La urma urmei, rolul lui Giamatti de profesor irascibil este mai spectaculos, genul de rol pe care alegătorii Oscarului îl preferă adesea în detrimentul unor interpretări mai nuanțate. Dar recenta victorie a lui Murphy în fața lui Giamatti la Screen Actors Guild Awards îi dă un avantaj”, a spus James.

Cea mai bună actriță

„Lily Gladstone din „Killers of the Flower Moon” și Emma Stone din „Poor Things” sunt la egalitate. Pentru mine, Gladstone are mai degrabă un rol secundar decât un rol principal, iar strategia de a o poziționa ca eroină a filmului a fost ușor necinstită. (Dacă povestea din „Killers of the Flower Moon” ar fi fost într-adevăr spusă din perspectiva personajului ei, ar fi fost un film mai bun). Dar Gladstone a vorbit cu elocvență despre importanța de a-i vedea pe nativi americani pe ecran, iar Stone a câștigat deja un Oscar, așa că alegătorii ar putea foarte bine să considere că desemnarea lui Gladstone ar fi cea mai bună alegere. Propria mea alegere ar fi Carey Mulligan, care a fost magnifică în rolul soției lui Leonard Bernstein în „Maestro”, dar filmul lui Bradley Cooper nu pare să își transforme nominalizările în victorii în acest sezon de premii”, a precizat Barber.

Cel mai bun actor în rol secundar

„Această categorie este plină de prestații importante, dar este și una dintre cele mai ușor de ales. Robert Downey Jr, care a obținut premii tot sezonul în rolul antagonistului lui Oppenheimer, va câștiga. Este greu să te opui acestui lucru când interpretarea sa este atât de neclintită și puternică. Dar Robert De Niro realizează una dintre cele mai bune performanțe din ultimii ani în „Killers of the Flower Moon” și merită la fel de mult premiul. Iar Ryan Gosling este cât se poate de amuzant în „Barbie”, dar comedia are dificultăți în a concura cu drama. Totuși, Gosling va cânta „I'm Just Ken” în spectacol, ceea ce este tot ce mi-am dorit cu adevărat de la Oscarurile din acest an”, a declarat James.

Cea mai bună actriță în rol secundar

„Emily Blunt, Danielle Brooks, America Ferrara și Jodie Foster se pot relaxa și bucura de șampanie în noaptea Oscarurilor, pentru că nu vor trebui să se îngrijoreze să țină un discurs. De-a lungul întregului sezon al premiilor, un lucru asupra căruia toată lumea a căzut de acord este că Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar îi aparține lui Da'Vine Joy Randolph pentru interpretarea sa emoționantă în rolul bucătăresei îndurerate din„ The Holdovers”. Ea a câștigat deja nenumărate premii pentru acest rol, inclusiv un Glob de Aur, un Bafta și un premiu Screen Actors Guild, și a reușit de fiecare dată să țină un discurs emoționant și amuzant. Nu m-ar surprinde dacă numele ei a fost gravat pe trofeu cu săptămâni în urmă”, a spus Barber.

Cel mai bun scenariu adaptat

„Premiile Bafta rareori prezic Oscarurile, dar victoria lui Cord Jefferson pentru scenariu adaptat, alături de premiul Independent Spirit Award, indică un avânt care îl plasează în frunte. Alegătorilor le place în mod evident „American Fiction”, care a obținut nominalizări pentru cel mai bun film, cel mai bun actor - Jeffrey Wright - și un neașteptat premiu pentru cel mai bun actor în rol secundar - Sterling K Brown. Nu va câștiga la aceste categorii, așa că recompensarea scenariului lui Jefferson este o modalitate de recunoaștere a filmului. Greta Gerwig și Noah Baumbach merită, de asemenea, un Oscar pentru creativitatea și succesul obținut cu „Barbie”, dar bănuiesc că nebunia Academiei de a pune scenariul în categoria celor adaptate va fi în defavoarea lor”, a declarat James.

Cel mai bun scenariu original

„„Anatomy of a Fall” a câștigat Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes în mai anul trecut, iar de atunci a obținut numeroase premii la diferite categorii, dar scenariul său a fost deosebit de apreciat. Nu e de mirare. Filmul prezintă în egală măsură o poveste misterioasă captivantă și un portret înfiorător al unei căsnicii bolnave. Un alt favorit la această categorie este scenariul lui David Hemingson pentru „The Holdovers”, o operă extrem de bine finisată. Oricare dintre ele ar putea câștiga - și scenariul fermecător al lui Celine Song pentru „Past Lives" are șanse - dar s-ar putea ca „The Holdovers” să aibă un avantaj. Sau poate că asta este o iluzie, pentru că și mie îmi place atât de mult”, a spus Barber.

Cel mai bun film străin

„Până acum, comisia franceză care a propus „The Taste of Things" în loc de „Anatomy of a Fall" trebuie să realizeze ce greșeală a comis. „The Taste of Things” nici măcar nu a fost nominalizat, iar „Anatomy of a Fall” ar fi putut câștiga sau, cel puțin, ar fi putut constitui un adevărat adversar pentru „The Zone of Interest”. În aceste condiții, drama despre Holocaust a lui Jonathan Glazer, care ne poartă în interiorul răului banal al unei familii naziste, este câștigătoarea sigură. Totuși, dacă aș fi alegător, aș opta pentru „Io Capitano” al lui Matteo Garrone, povestea de o frumusețe pătrunzătoare și de actualitate a unui adolescent care încearcă cu disperare să-și croiască un drum din Senegal în Italia”, a menționat James.

Cel mai bun film de animație

„„Elemental” nu a fost cel mai bun film animat de la Pixar și nici „Nimona”, nici Robot Dreams nu au impresionat profund, oricât de minunate ar fi ambele, așa că mai rămân „Spider-Man: Across the Spider-Verse” și „The Boy and the Heron”. Bănuiala mea este că „Spider-Man” va pleca cu Oscarul. Și este cinstit - modul în care reunește o multitudine de stiluri și tehnici de animație într-o singură animație pop-art cinetică este impresionant. Dar același lucru s-ar putea spune și despre primul film din serie, „Spider-Man: Into the Spider-Verse”, și care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film de animație în 2019. Ar trebui ca Academia să premieze cu adevărat o continuare care oferă mai mult din același film? Nu cred, dar au dat un Oscar pentru „Toy Story 4”, așa că alegătorii văd în mod evident lucrurile diferit. Aș prefera ca aceștia să opteze pentru uluitorul „The Boy and the Heron” al lui Hiyao Miyazaki. Legenda Studio Ghibli, în vârstă de 83 de ani, a câștigat ultima dată un Oscar la această categorie pentru Spirited Away în 2003, așa că ar fi minunat dacă ar mai câștiga încă unul înainte de a se retrage definitiv”, afirmă Barber.

Cel mai bun film documentar

„Unele filme documentare au ambiții mari din punct de vedere artistic, iar altele reușesc în primul rând datorită subiectului lor, cum ar fi câștigătorul de anul trecut, Navalny, mai relevant ca niciodată după moartea lui Aleksei Navalnîi. Câștigătorul probabil și demn de acest an, „20 Days in Mariupol”, este un alt film politic, axat pe subiect. Reportajul său dintr-un oraș din Ucraina aflat în plin război este revelator și dur și ar putea, de asemenea, să câștige voturi datorită sprijinului larg acordat Ucrainei în SUA și Europa. Filmul „Four Daughters” al lui Kaouther Ben Hania este, de asemenea, politic și mai artistic, deoarece reunește actori și persoane reale pentru a documenta povestea unei mame care și-a văzut două dintre fiice recrutate de gruparea Stat Islamic. Dar neuitatul Mariupol este și mai convingător”, spune James.

Cea mai bună coloană sonoră

„Aceasta este o altă categorie care pare a fi sigură. Ludwig Goransson a câștigat deja un Bafta și un Glob de Aur pentru coloana sonoră a lui Oppenheimer, așa că ar fi uimitor dacă nu ar obține și un Oscar pentru aceasta. Ajută faptul că suedezul este acum un pilon de bază la Hollywood, după ce a compus muzica pentru „Black Panther” și „The Mandalorian”, dar chiar dacă faci abstracție de celelalte lucrări ale sale, puternica sa coloană sonoră pentru Oppenheimer se remarcă drept o capodoperă care transmite complexitatea matematică a poveștii și neliniștea care îți dă fiori și îți întoarce stomacul pe dos. Goransson merită să câștige și o va face. Acestea fiind spuse, există o concurență acerbă din partea lui Jerskin Fendrix, un muzician pop britanic experimentat, care a fost angajat să realizeze coloana sonoră a filmului „Poor Things" după ce a realizat doar un singur album. La fel de ciudată și seducătoare ca și eroina filmului, muzica lui Fendrix are aerul unei persoane care se joacă cu instrumente de jucărie și se împiedică de propriul sunet unic”, a declarat Barber.

Cea mai bună imagine

„Printre cei nominalizați se numără și legendarul Ed Lachman, care a realizat o rafinată fotografie alb-negru în „El Conde”, și Rodrigo Prieto, pentru culorile ale filmului „Killers of the Flower Moon”. Dar Oscarul poate și ar trebui să-i revină lui Hoyte van Hoytema pentru „Oppenheimer”, un film care ne poartă atât în scene intime, cât și în peisaje deșertice uriașe de la locul de testare a bombei”, spune James.