Premiile Oscar 2025: Ciudățenii, recorduri și posibili câștigători

Cursa pentru premiile Oscar s-a desfășurat în contextul sumbru al incendiilor de vegetație care au devastat Los Angeles și au distrus mii de case.

Sezonul premiilor a avut partea sa de scandal. În timp ce utilizarea inteligenței artificiale de către The Brutalist și lipsa unui coordonator de intimitate de către Anora au fost furtuni într-o ceașcă de ceai pe Twitter, a existat o controversă reală, atunci când unele tweet-uri istorice aproape au doborât-o pe Emilia Pérez, potrivit bbc.com.

Înainte de decernarea premiilor Oscar duminică (2 martie), iată 17 dintre ciudățeniile, tendințele, modelele și recordurile din lotul de nominalizați din acest an.

1. Aceasta este prima dată când două musicaluri sunt nominalizate pentru cel mai bun film în mai bine de cinci decenii.

Wicked și Emilia Pérez sunt primul cuplu muzical care candidează pentru premiul cel mare de la Funny Girl și Oliver! în 1969.

Resurgența musicalului se datorează parțial faptului că, în prezent, este de două ori mai ușor să obții o nominalizare pentru cel mai bun film, după ce categoria principală a fost extinsă la 10 locuri.

Ultimul musical care a câștigat premiul pentru cel mai bun film a fost Chicago în 2003.

2. Adrien Brody deține deja un record la Oscar și ar putea doborî un altul.

Starul american este în prezent cel mai tânăr câștigător al premiului pentru cel mai bun actor - avea 29 de ani când a câștigat premiul pentru interpretarea sa din The Pianist din 2002.

Dar Brody nu a mai fost nominalizat până anul acesta, când a fost nominalizat pentru The Brutalist. Dacă va câștiga din nou, va deveni prima persoană care câștigă la categoria actor principal cu primele sale două nominalizări.

Doar alți șapte actori au în prezent o rată de 100% de victorii la Oscar din două sau mai multe nominalizări - Vivien Leigh, Hilary Swank, Kevin Spacey, Luise Rainer, Christoph Waltz, Helen Hayes și Mahershala Ali.

3. Dar Timothée Chalamet este o amenințare majoră.

Starul din Dune și Wonka este cel mai dur concurent al lui Brody la categoria cel mai bun actor, datorită portretului său aclamat al lui Bob Dylan în A Complete Unknown.

Dacă ar câștiga, Chalamet nu numai că ar opri seria de victorii a lui Brody, dar i-ar lua și recordul de cel mai tânăr câștigător. Nu e mare lucru - Chalamet ar fi cu doar 10 luni mai tânăr decât era Brody când a câștigat.

4. Emilia Pérez de la Netflix ar putea urma un model dubios pentru filmele de streaming.

S-ar putea să aibă cele mai multe nominalizări, dar musicalul în limba spaniolă ar putea avea aceeași soartă ca alte filme recente de streaming care au fost puternic nominalizate, dar nu au reușit să urmeze cu multe victorii.

The Irishman (Netflix) a câștigat zero Oscaruri, din 10 nominalizări

Mank (Netflix) a câștigat două, din 10

The Power of the Dog (Netflix) a câștigat unul din 12

Killers of the Flower Moon (Apple) a câștigat zero din 10

Emilia Pérez este puternică în câteva categorii, dar este la fel de puțin probabil să măture tabla.

Un singur film de streaming a câștigat vreodată cel mai bun film - Apple's Coda - care a avut doar trei nominalizări în total.

5. Două vedete din Succession împărtășesc un dezavantaj.

Kieran Culkin și Jeremy Strong sunt amândoi nominalizați pentru cel mai bun actor în rol secundar, pentru performanțele lor din A Real Pain și, respectiv, The Apprentice.

Dar cei doi sunt singurii nominalizați la această categorie care nu provin din filme nominalizate pentru cel mai bun film.

Absența filmului A Real Pain la categoria cel mai bun film nu ar trebui să-l împiedice pe Culkin să câștige. Ultima persoană care a câștigat categoria fără a fi nominalizat pentru cel mai bun film a fost Christopher Plummer în 2012, pentru Beginners.

Toți actorii din categoria de anul acesta sunt nominalizați pentru prima dată la Oscar, cu excepția lui Edward Norton, care are trei nominalizări anterioare.

6. Substanța este primul horror corporal nominalizat pentru cel mai bun film și doar al șaptelea horror în total.

Celelalte șase au fost The Exorcist, Get Out, The Silence of the Lambs, Jaws, The Sixth Sense și Black Swan.

Substanța este un concurent puternic la categoria cel mai bun machiaj și coafură, o categorie în care câștigătorul se suprapune adesea cu câștigătorii la interpretare. Acest lucru ar putea juca în favoarea lui Demi Moore într-o cursă strânsă pentru cea mai bună actriță.

7. Isabella Rossellini este nominalizată pentru o interpretare de opt minute în Conclave, dar aceasta nu este cea mai scurtă din istoria Oscarurilor.

Beatrice Straight a câștigat la aceeași categorie, cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul său din Network, care a durat 5min 02sec.

Dame Judi Dench este doar marginal în față, câștigând pentru rolul din Shakespeare in Love, care a durat 5min 52sec.

Lăsând la o parte câștigătorii, se crede că cea mai scurtă nominalizare este interpretarea lui Hermione Baddeley din filmul Room at the Top din 1959, care a durat 2 minute și 19 secunde.

Pe tema duratei, The Brutalist (3hrs 35mins, inclusiv o pauză) ar fi al patrulea cel mai lung film câștigător din toate timpurile, după Pe aripile vântului, Lawrence of Arabia și Ben-Hur.

8. Starul din Sing Sing, Colman Domingo, este nominalizat pentru cel mai bun actor, la doar un an după ultima sa nominalizare în aceeași categorie pentru Rustin.

O mare realizare, fără îndoială. Dar mai are mult până să le ajungă din urmă pe Bette Davis și Greer Garson, care au reușit să obțină cinci nominalizări consecutive la Oscar în anii '30 și '40.

Chiar în spatele lor se află Al Pacino, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Thelma Ritter și Jennifer Jones, care au obținut fiecare câte patru nominalizări consecutive.

Bradley Cooper, Renée Zellweger, Russell Crowe, Glenn Close, Jane Fonda, Meryl Streep, Jack Nicholson, William Hurt, Richard Burton, Deborah Kerr, Gregory Peck, Ingrid Bergman, Gary Cooper și Spencer Tracy au reușit câte trei la rând.

9. Toate cele cinci nominalizări pentru cea mai bună actriță provin din filme care sunt nominalizate și pentru cel mai bun film.

S-ar putea să nu pară prea mult, dar este prima dată când se întâmplă acest lucru din 1977.

Lipsa istorică de suprapunere între cele două categorii a fost deseori atribuită faptului că Academia este mai puțin dispusă să acorde premiul cel mare filmelor axate pe femei.

Dar această tendință s-a schimbat în ultimii ani, filme cu roluri principale feminine precum Nomadland, Coda și Everything Everywhere All At Once obținând premiul pentru cel mai bun film.

10. Înainte de nominalizarea lui Sebastian Stan pentru The Apprentice, doar alți șapte actori fuseseră nominalizați la Oscar pentru interpretarea unui președinte american.

Frank Langella a fost recunoscut pentru portretul lui Richard Nixon, în timp ce Daniel Day-Lewis și Raymond Massey au fost nominalizați pentru interpretarea lui Abraham Lincoln.

Sam Rockwell a fost nominalizat pentru interpretarea lui George W Bush, Alexander Knox pentru Woodrow Wilson, iar James Whitmore pentru Harry Truman.

Poate cel mai notabil, Sir Anthony Hopkins a fost nominalizat de două ori pentru portretizarea a doi președinți diferiți în filme separate - o dată în rolul lui Nixon și alta în rolul lui John Quincy Adams.

Stan este ușor diferit prin faptul că îl portretizează pe Trump în anii săi de tinerețe ca magnat imobiliar, mai degrabă decât în timpul mandatului său de președinte, dar noi încă îl considerăm demn de a fi introdus în acest club exclusivist.

11. Filmul biografic Better Man al lui Robbie Williams este nominalizat pentru cele mai bune efecte vizuale, dar el are, de asemenea, o legătură cu alte două filme din cursă.

Piesa cântărețului britanic Swing Supreme apare într-o scenă esențială din Emilia Pérez, în timp ce foștii săi colegi de trupă Take That apar la începutul filmului Anora, în timp ce un remix al piesei Greatest Day rulează într-un club de noapte.

Proeminența sa în film i-a determinat pe membrii rămași ai trupei Take That să interpreteze piesa la gala Bafta Film Awards din acest an.

12. Ralph Fiennes ar putea fi de bun augur pentru Conclave.

De ultimele două ori când starul britanic a fost nominalizat pentru cel mai bun actor, pentru Schindler's List și The English Patient, filmul său a câștigat premiul pentru cel mai bun film.

Dacă Conclave va câștiga, Fiennes va stabili un record pentru apariția în cele mai multe filme premiate, devenind singurul actor cu roluri în patru filme (celălalt fiind The Hurt Locker).

Cu toate acestea, absența lui Edward Berger la categoria cel mai bun regizor slăbește semnificativ șansele Conclave. Doar șase filme au câștigat vreodată premiul pentru cel mai bun film fără o nominalizare corespunzătoare pentru regie.

În plus, trei dintre acestea au fost în ultimii 12 ani (Argo, Coda și Green Book), ceea ce sugerează că acest lucru este mai puțin un obstacol decât a fost.

De ce nu a fost nominalizat Berger? Un posibil factor este faptul că, spre deosebire de cei cinci regizori care au fost nominalizați, el nu a scris sau co-scris scenariul filmului său. Conclave a fost adaptat după romanul lui Robert Harris de către scenaristul britanic Peter Straughan.

13. Diane Warren chiar vrea să câștige.

Compozitoarea a obținut anul acesta a 16-a nominalizare pentru cel mai bun cântec original, pentru piesa The Journey, de la The Six Triple Eight.

Dar Warren nu a câștigat niciodată. Având în vedere că campania Emiliei Pérez a fost afectată și că ar putea împărți voturile cu două cântece din această categorie, ar putea fi acesta, în sfârșit, anul ei?

Ea speră cu siguranță că da. La începutul acestei luni, când un cont de film pe X a întrebat adepții: „Care câștigător Oscar te-ar face cel mai fericit?” Warren a răspuns strălucit: „Eu!”

14. Wicked trebuie să urce o pantă înaltă pentru a câștiga premiul pentru cel mai bun film, deoarece a ratat atât nominalizarea pentru regie, cât și pentru scenariu.

Filmul a obținut mai multe nominalizări tehnice, precum și nominalizări la actorie pentru Cynthia Erivo și Ariana Grande, dar niciuna dintre ele nu se află pe primul loc în categoria lor.

Ultimul film care a câștigat premiul pentru cel mai bun film fără o victorie corespunzătoare la categoria regie, scenariu sau interpretare a fost Rebecca în 1942.

15. Două nominalizate calcă pe urmele mamelor lor.

Fernanda Torres, starul din I'm Still Here, este nominalizată pentru cea mai bună actriță - după ce mama sa, Fernanda Montenegro, a devenit prima braziliancă nominalizată la aceeași categorie în 1999 pentru Central Station.

Între timp, mama vedetei Conclave Isabella Rossellini, Ingrid Bergman, a fost nominalizată pentru cea mai bună actriță de șase ori în cariera sa, câștigând de două ori, și a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

16. Regizorul lui Anora ar putea deveni prima persoană care câștigă patru Oscaruri pentru același film.

Deoarece Sean Baker a fost implicat în atât de multe aspecte ale producției filmului, el ar putea câștiga personal cel mai bun film, montaj, regie și scenariu.

Nimeni nu a mai făcut acest lucru până acum.

Walt Disney a câștigat patru Oscaruri în aceeași noapte, în 1953, dar pentru patru filme diferite.

Și Bong Joon-Ho de la Parasite a fost incredibil de aproape în 2020, dar cum premiul pentru cel mai bun film internațional se acordă, din punct de vedere tehnic, țării care l-a prezentat, și nu regizorului, el a luat acasă doar trei pentru propriul său cabinet de trofee.

Dacă Anora va câștiga premiul cel mare, va fi al doilea an consecutiv în care regizorul celui mai bun film câștigă împreună cu soția sa. Baker și soția Samantha Quan i-ar urma lui Oppenheimer, Christopher Nolan și Emma Thomas.

Anora ar fi, de asemenea, primul film cu rating 18 care câștigă cel mai bun film de la The Departed în 2007.

17. Este oficial: Pisica din Flow se numește Flow.

Încântătorul film despre o pisică care supraviețuiește unei inundații este un „dark horse” în categoria filmelor de animație, după ce a învins la Globurile de Aur jonglernaut-urile de box office Inside Out 2 și The Wild Robot la premiu.

„În timp ce lucram la Flow, pisica nu avea un nume”, a declarat regizorul filmului, Gints Zilbalodis, la începutul acestei luni. „I-am spus doar pisica.

„Am auzit de la mai mulți oameni că ei cred că numele ei este Flow. Oamenii chiar și-au numit pisicile Flow acum! Deci cred că putem numi pisica Flow.”