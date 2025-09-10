Filmul „Jaful Secolului” („Traffic”), regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, a anunțat miercuri Centrul Național al Cinematografiei într-un comunicat.

Filmul a avut premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Varșovia, unde a câștigat premiul pentru Cel mai bun film, ulterior a fost prezentat în Competiție la Festivalul Internațional de Film de La Tokyo, fiind distins cu premiul pentru Cea mai bună actriță pentru Anamaria Vartolomei și la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, unde a primit Premiul Publicului. Premiera națională a avut loc la Cluj, în cadrul TIFF.

Anamaria Vartolomei, Ionuț Nicolae și Rareș Andrici joacă în rolurile principale, iar Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Thomas Ryckewaer și Mike Libanon completează distribuția.

Jaful Secolului este o co-producție româno-belgiană-olandeză, produs de Mindset Productions, în co-producție cu Mobra Films, Lunanime, Les Films du Fleuve, Bastide Films, Filmgate Films, Film i Vast și Avanpost Media. Filmul este realizat cu sprijinul Centrul Naţional al Cinematografiei.

Filmul va fi lansat pe 23 septembrie în România de Forum Film. SBS Internațional este distribuitorul internațional al filmului.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2026 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie 2025, iar selecția finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 15 martie 2026, la Los Angeles.

Cine este Teodora Ana Mihai

Teodora Ana Mihai este o regizoare belgiană-română, născută la București, cunoscută pentru combinația sa distinctivă de relevanță socială și poezie audiovizuală.

A câștigat recunoaștere cu documentarul său de debut, „Waiting for August”, înainte de a realiza primul său lungmetraj de ficțiune, „La Civil”, care a câștigat premiul Prix de l’Audace în cadrul Un Certain Regard la Festivalul de Film de la Cannes în 2021.