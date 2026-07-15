Elon Musk o susține deschis pe Marine Le Pen la președinție. Vede în ea „ultima speranţă a Franţei"

Miliardarul american Elon Musk şi-a exprimat miercuri deschis susţinerea pentru Marine Le Pen, posibilă candidată a partidului francez naţionalist şi eurosceptic Adunarea Naţională (RN) la alegerile prezidenţiale din 2027, mesaj în urma căruia a fost acuzat de guvernul preşedintelui Emmanuel Macron de ingerinţă în politica internă a Franţei.

"Ea este ultima speranţă a Franţei", a scris Elon Musk pe reţeaua sa de socializare X, unde în plus a repostat un mesaj în care subliniază că "cifrele în sondaje pentru Marine Le Pen au decolat".

Pe aceeaşi reţea de socializare, ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot i-a cerut miliardarului american să-şi retragă cuvintele. "Aşa cum spunem noi în franceză: numai imbecilii nu-şi schimbă părerea", afirmă şeful diplomaţiei franceze, scrie Agerpres.

Mesajul postat de Elon Musk în sprijinul lui Marine Le Pen nu este nesemnificativ în perspectiva alegerilor prezidenţiale franceze, dat fiind că el controlează puternicii algoritmi ai reţelei sociale X.

Elon Musk şi-a manifestat până în prezent sprijinul pentru Marine Le Pen mai ales în timpul procesului penal al acesteia încheiat săptămâna trecută, fără a-i fi susţinut anterior în mod explicit candidatura la alegerile de anul viitor.

"Sper şi o încurajez pe doamna Le Pen să depăşească această persecuţie şi să candideze la următoarele alegeri prezidenţiale" din 2027, afirma el pe 1 aprilie 2025, după condamnarea în primă instanţă a liderei extremei-drepte franceze într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în legătură cu plata unor asistenţi din Parlamentul European.

Marine Le Pen a fost condamnată marţea trecută de Curtea de Apel de la Paris la 45 de luni de interdicţie de a fi aleasă într-o funcţie publică, dintre care 15 luni sunt executorii şi restul de 30 de luni cu suspendare, şi la trei ani de închisoare, din care doi cu suspendare şi un an de arest la domiciliu cu monitorizare cu brăţară electronică, o sentinţă mai blândă faţă de cea dată de prima instanţă în martie anul trecut.

Ea a fost atunci condamnată la o perioadă de ineligibilitate de cinci ani cu executare imediată şi la patru ani de detenţie, dintre care doi cu suspendare şi doi cu executare în arest la domiciliu cu monitorizare cu ajutorul unei brăţări electronice.

Întrucât perioada de ineligibilitate executorie de 15 luni decisă acum se scurge de la sentinţa din martie 2025, aceasta este deja încheiată, aşadar noua sentinţă i-ar permite să candideze la alegerile prezidenţiale anul viitor, dar arestul la domiciliu ar face dificilă participarea la campania electorală pentru scrutinul din aprilie-mai 2027. Totuşi, Marine Le Pen a susţinut că ar putea face campanie fără brăţară electronică, întrucât va formula un nou recurs, la Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Franţei.