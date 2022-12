Ce filme ne aduce anul 2023. Cele mai anticipate ecranizări pentru cinematografe, televiziune și streaming VIDEO

2023 se anunţă un an bogat în filme, iar numeroase cărţi, de la SF-uri clasice la romane recompensate cu Pulitzer şi bestselleruri New York Times, vor fi transpuse pentru televiziune, reţele de streaming sau cinematografe.

Iată care sunt - potrivit Agerpres - cele mai aşteptate adaptări ale anului, filme care vor stârni, cel mai probabil, atât interesul cinefililor, cât şi al iubitorilor de lectură.

„The Lying Life of Adults'' („Viaţa mincinoasă a adulţilor''), adaptare după romanul omonim publicat în 2019 de scriitoarea italiană Elena Ferrante, va avea premiera pe platforma Netflix, în luna ianuarie a acestui an. Seria regizată de Edoardo de Angelis este formată din șase episoade în limba italiană, iar cţiunea se petrece în atmosfera din anii 1990 a oraşului Napoli. „The Lying Life of Adults'' le are în distribuţie pe Giordana Marengo, în rolul Giovannei, o tânără afectată de dificultăţile perioadei de tranziţie către adolescenţă, şi pe Valeria Golino, care o interpretează pe mătuşa fetei.

Tom Hanks în rolul lui Otto din „A Man Called Otto”

„A Man Called Otto“ este o adaptare după romanul de succes al scriitorului suedez Fredrik Backman ''A Man Called Ove'' (''Un bărbat pe nume Ove''), publicat în 2012 și va avea premiera pe marile ecrane în data de 13 ianuarie. O ecranizare suedeză în regia lui Hannes Holm şi avându-l drept protagonist pe Rolf Lassgard a fost lansată în 2015. Romanul a fost tradus în engleză în 2013 și pune povestea unui bărbat morocănos care decide să se sinucidă, dar ale cărui tentative repetate sunt dejucate de vecini zgomotoşi care îi devin în cele din urmă prieteni. Versiunea hollywoodiană îl are pe Tom Hanks în rolul lui Otto. Romanul.

Adaptat după trilogia „Lives of the Mayfair Witches'' („Cronicile vrăjitoarelor''), publicată în anii 1990 de scriitoarea americană Anne Rice (cea care a semnat şi celebrul ''Interviu cu un vampir'')'', serialul „Mayfair Witches'' va fi difuzat în episoade săptămânale începând din 8 ianuarie până la sfârşitul lui februarie pe postul AMC, cu Alexandra Daddario în rolul principal. Acțiunea se petrece în jurulunei familii de vrăjitoare, al căror destin este ghidat timp de generaţii de Lasher, un spirit demonic şi provocator.

Începând din 27 ianuarie, fanii cărţilor fantasy vor avea la dispoziție serialul „Lockwood & Co'', bazat pe seria de cărţi omonimă semnată de Jonathan Stroud. Acţiunea este plasată în Londra şi are în centru un trio de adolescenţi vânători de fantome care se aventurează în escapade nocturne în urmărirea spiritelor morţilor care au invadat oraşul.

„Cabana de la capătul lumii'

Pelicula „Knock At The Cabin'', o ecranizare după romanul „The Cabin At The End Of The World'' („Cabana de la capătul lumii''), publicat în 2019 de autorul american Paul Tremblay, este aşteptată pe 3 februarie pe marile ecrane,

Poveste are în centru un cuplu gay - Andrew şi Eric - şi fetiţa lor adoptată, Wen, care sunt luaţi ostatici pe când îşi petreceau vacanţa la o cabană. Din distribuţie fac parte actorii Dave Bautista, Ben Aldridge, Jonathan Groff, Rupert Grint, iar regia este semnată de maestrul suspansului M. Night Shyamalan.

Romanul de succes din 2019 „Daisy Jones & The Six'', semnat de autoarea americană Taylor Jenkins Reid a fost adaptat pentru televiziune.

Adaptarea, aflată în producţie de peste patru ani, a primit în cele din urmă o dată de lansare - 3 martie 2023. Printr-o serie de interviuri realizate în stil documentar, miniseria spune povestea unei trupe rock fictive din anii 1970 - Daisy Jones & The Six (care duce cu gândul la Fleetwood Mac).

Transportând telespectatorii în furtunoşii ani 1970, adaptarea trasează ascensiunea meteorică şi, într-un final, eşecul, presărat cu drame apărute între membrii trupei pe fundalul atmosferei de ''sex, droguri, rock 'n roll'' caracteristică epocii. Produsă de Amazon Studios şi de studioul de producţie al lui Reese Witherspoon, Hello Sunshine, miniseria îi va avea în distribuţie pe Riley Keough, Suki Waterhouse şi Sam Claflin, arată Agerpres.



„Wellmania'' - 31 martie, Netflix - ecranizarea unui memoir publicat în 2017 de jurnalista Brigid Delany, examinează diverse tendinţe din domeniul wellnessului: de la sucuri presate la rece la yoga, mindfulness, detoxifiere sau dieta paleo.

Potrivit countryandtownhouse.com, luna martie 2023 a fost avansată ca perioadă a lansării filmului „Wool'' (Apple TV+), o adaptare după seria postapocaliptică ''Silo'' (''Silozul'') semnată de Hugh Howey. Acțiunea se întâmplă într-un viitor distopic, când omenirea locuieşte într-un oraş subteran gigantic, care se întinde pe sute de etaje.

„Salem's Lot'', ecranizare a celui de-al doilea roman al lui Stephen King

În aprilie este așteptată lansarea în sălile de cinema a peliculei „Salem's Lot'', o ecranizare a celui de-al doilea roman publicat de maestrul genului horror Stephen King, în 1975. Pelicula îl are drept protagonist pe Ben Mears, un bărbat care revine în Jerusalem's Lot, oraşul copilăriei sale, şi descoperă că rezidenţii s-au transformat în vampiri.

„Are You There God? It's Me, Margaret'', o ecranizare pe baza unui roman de Judy Blume publicat în 1970, este preconizat să fie lansat în cinematografe în aprilie 2023. Protagonista poveştii este Margaret Simon, o fetiţă de 11 ani care explorează noi sentimente şi prietenii odată cu debutul adolescenţei.

În mai este preconizată premiera filmului '„Killers of the Flower Moon'', o adaptare a volumului de nonficţiune „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI'' semnat de jurnalistul David Grann. Cu Lonardo DiCaprio, Robert De Niro şi Brendan Fraser, filmul, în regia lui Martin Scorsese, este povestea membrilor tribului Osage din nord-estul Oklahoma, a căror ucidere în circumstanţe suspecte în anii 1920 a dus la declanşarea unei investigaţii FBI, potrivit shereads.com.

„Harold şi creionul mov', ecranizare pentru copii

Pelicula live-action „Harold and the Purple Crayon'' („Harold şi creionul mov'') care va avea premiera în cinematografe pe 30 iunie, este o adaptare a cărţii omonime pentru copii publicată în 1955 de desenatorul american Crockett Johnson şi spune povestea unui băieţel care porneşte într-o misiune magică cu ajutorul creionului său.

„Oppenheimer'', un film despre viaţa şi activitatea fizicianului american J. Robert Oppenheimer, are premiera preconizată pentru 21 iulie.

„The Last Voyage of Demeter'', un film bazat pe un singur capitol din romanul clasic „Dracula'', de Bram Stoker, publicat în 1897, este preconizat să fie lansat în cinematografe pe 11 august.

„A Haunting in Venice'' va avea premiera pe marile ecrane pe 15 septembrie și este o continuare a peliculelor ''Murder on the Orient Express'' (2017) şi „Death on the Nile'' (2022). Filmul are la bază romanul din 1969 al Agathei Christie ''Hallowe'en Party'' („Petrecerea de Halloween'').

Pe 13 octombrie este preconizată lansarea unei continuări a filmului ''The Exorcist'' din 1973.

După lansarea în 2021 a primei părţi din adaptarea romanului clasic SF '„Dune'' al lui Frank Herbert, cu Timothee Chalamet şi Zendaya în rolurile principale, în noiembrie 2023, Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux şi Christopher Walken se vor alătura distribuţiei în „Dune: Part Two'', mai arată Agerpres.

În aceeași lună va fi lansată şi adaptarea ''The Ballad of Song Birds and Snakes'' (''Balada şerpilor şi a păsărilor cântătoare''), una dintre cele mai anticipate ecranizări ale anului.

„Wonka'' va fi lansat pe marile ecrane în data de 15 decembrie, iar „The Color Purple'', o adaptare în regia lui Steven Spielberg după romanul clasic publicat de Alice Walker în 1982, va avea premiera pe 22 decembrie, la aproape 40 de ani după o primă ecranizare în 1985.

Lista ecranizărilor anticipate pentru anul viitor nu se termină însă aici întrucât există numeroase filme a căror premieră nu a fost confirmată încă, potrivit countryandtownhouse.com.