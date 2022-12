Lista lui Barack Obama. Ce filme din 2022 recomandă fostul președinte american

Fostul preşedinte american Barack Obama a continuat tradiţia de a dezvălui filmele sale preferate din anul în curs şi a selectat 17 producţii cinematografice pe lista sa din 2022.

Lista lui Obama include două producţii considerate cu şanse foarte mari în actualul sezon al premiilor de la Hollywood, "Top Gun: Maverick" şi "Everything Everywhere All at Once", dar şi numeroase pelicule străine, precum "Decision to Leave", de Park Chan-wook, "Petite Maman", de Celine Sciamma" şi "Wheel of Fortune and Fantasy", de Ryusuke Hamaguchi.

„Am văzut câteva filme minunate în acest an", a declarat fostul preşedinte al Statelor Unite într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

Celelalte producţii cinematrafice apreciate de Barack Obama în 2022 sunt următoarele: "The Fabelmans", de Steven Spielberg, "The Woman King", de Gina Prince-Bythewood, "Aftersun", de Charlotte Wells, "Emily the Criminal", de John Patton Ford, "The Good Boss", de Fernando Leon de Aranoa, "A Hero", de Ashgar Farhadi, "Hit the Road", de Panah Panahi, "Tar", de Todd Field, şi "After Yang", de Kogonada.