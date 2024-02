Au fost anunțați câștigătorii premiilor Academiei Britanice de Film și Televiziune (BAFTA)

Premiile BAFTA pot fi atribuite creaţiilor cinematografice indiferent de naţionalitatea regizorilor, actorilor sau producătorilor, cu condiţia să fi fost difuzate în Marea Britanie în anul precedent. Există însă categorii special dedicate creaţiilor britanice.

Drama biografică Oppenheimer (2023) a regizorului britanic-american Christopher Nolan a primit premiul Academiei Britanice de Film și Televiziune (BAFTA) la categoria Cel mai bun film. Acest lucru a fost anunțat la cea de-a 77-a ediție a premiilor de film din Regatul Unit, care a avut loc la Royal Festival Hall, Southbank Centre din Londra.

În total, filmul, care a condus la numărul de nominalizări, a câștigat 7 premii din 13 pentru care a fost nominalizat. Astfel, a primit recunoaștere de la Academia Britanică la categoriile „Cel mai bun regizor”, „Cel mai bun actor” (Cillian Murphy), „Cel mai bun actor în rol secundar” (Robert Downey Jr.), „Cea mai bună muzică pentru un film”, „Cea mai bună fotografie” ", "Cea mai bună editare".

Principalul premiu al serii - pentru cel mai bun film - a fost acordat de actorul american Michael J. Fox, starul trilogiei Înapoi în viitor (1985-1990).

Pe locul doi în numărul „Măștilor de bronz” se află filmul „Poor Things” (2023) de Yorgos Lanthimos. A primit cinci măști de bronz: pentru cea mai bună actriță (Emma Stone), cele mai bune efecte vizuale, cel mai bun design de producție, cele mai bune costume, cel mai bun machiaj și coafuri. Filmul "Poor Things", o comedie cu accente de film noir, spune povestea personajului Bella Baxter, o tânără din Londra victoriană, care este readusă la viaţă de un om de ştiinţă după sinuciderea ei şi care începe apoi o veritabilă odisee a autodescoperirii.

Alți laureați

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar a revenit lui Da'Vine Joy Randolph pentru interpretarea din comedia The Holdovers (2023) de Alexander Payne.

Filmul „Zona de interes” al britanicului Jonathan Glazer a fost premiat cu trei măști de bronz: pentru „Cel mai bun film în altă limbă (decât engleza)”, „Film britanic remarcabil” și „Cel mai bun sunet”. Drama istorică "The Zone of Interest", o coproducţie Marea Britanie-Polonia, este un lungmetraj cutremurător despre viaţa de zi cu zi a comandantului lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz.

Filmul „American Fiction” (2023) de Cord Jefferson a primit premiul pentru „Cel mai bun scenariu adaptat”, iar drama „Anatomy of a Fall” (2023) al franțuzoaicei Justine Trieu a primit premiul pentru „Cel mai bun scenariu original”.

Cel mai bun film de animație a fost ales filmul japonez „The Boy and the Bird” (Kimitachi wa Dou Ikiru ka, 2023) de Hayao Miyazaki.

Filmul „20 de zile în Mariupol” (2023) al regizorului ucrainean Mstislav Chernov a fost recunoscut drept cel mai bun film documentar.

Despre premiu

British Academy of Film, care ulterior a fuzionat cu Television Directors and Producers Guild, a fost fondată în 1947, iar în 1949, pentru prima dată, a acordat premii celor mai bune filme, potrivit juriului. Din 1955, au fost acordate premii și pentru cele mai bune programe de televiziune.

Prima ediţie a Premiilor BAFTA a fost programată la 29 mai 1949, la Cinematograful Odeon din Piaţa Leicester, Londra. Cel mai bun film britanic a fost desemnat ''Odd Man Out'', un film noir realizat în 1947 de Carol Reed, iar cel mai bun film internaţional a fost considerat ''The Best Years of Our Lives'', o dramă americană semnată de regizorul William Wyler.

Filmul cu cele mai multe premii BAFTA cucerite, în număr de 9, rămâne "Butch Cassidy and the Sundance Kid", capodopera western regizată de George Roy Hill şi lansată în 1969. Pelicula "Ghandi" din 1982, regizată de Richard Attenborough, deţine recordul de nominalizări, la 16 categorii.

Cei mai nominalizaţi actori sunt Michael Caine, Dustin Hoffman şi Laurence Olivier, însă recordul de cele mai multe trofee câştigate, în număr de cinci, îi aparţine lui Peter Finch. Actriţele Judi Dench şi Meryl Streep au fost nominalizate, fiecare, de 15 ori. Cele mai premiate actriţe la Premiile BAFTA sunt Judi Dench şi Maggie Smith, fiecare cu cinci trofee.

BAFTA anunță în mod tradițional numele câștigătorilor săi de premii pentru film între ceremoniile celor două principale premii pentru film american: Globul de Aur (desfășurat pe 7 ianuarie la Los Angeles) și Oscarul (desfășurat la Hollywood pe 10 martie).

Ceremonia de anul acesta a fost găzduită de actorul britanic David Tennant, iar printre cei care au decernat premii s-au numărat actorii Andrew Scott, Paul Mescal și fostul fotbalist David Beckham.