Cea de-a 77-a ediţie a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA: cele mai bune producții cinematografice lansate anul trecut

La 18 februarie 2024, are loc ceremonia de decernare a Premiilor BAFTA, eveniment ajuns la ediţia cu numărul 77. Cu acest prilej, Academia Britanică de Arte ale Filmului şi Televiziunii va recompensa cele mai bune producţii cinematografice, britanice şi internaţionale, lansate în anul precedent, potrivit bafta.org.

Locul de desfăşurare este sala polivalentă Royal Festival Hall din Londra, iar prezentator va fi actorul scoţian David Yennant. Gala va fi transmisă live de BBC One şi iPlayer pentru publicul britanic, respectiv de BritBox International pentru SUA, Canada, Africa de Sud şi unele ţări scandinave.

Nominalizările au fost anunţate la 18 ianuarie, în regim livestream, de către actorii britanici Naomi Ackie şi Kingsley Ben-Adir, transmite Agerpres.

În topul nominalizărilor conduce drama biografică "Oppenheimer", propusă la 13 categorii, inclusiv "cel mai bun film", "cel mai bun regizor" (Christopher Nolan) şi "cel mai bun actor în rol principal" (Cillian Murphy). "Poor Things", comedie romantică interzisă minorilor, regizată de cineastul grec Georgios "Yorgos" Lanthimos, cu Emma Stone în prim-plan, concurează la 11 categorii.

Al treilea loc în topul celor mai nominalizate pelicule se află, la egalitate, "Killers of the Flower Moon", dramă western regizată de Martin Scorsese, cu Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro, precum şi drama istorică "The Zone of Interest", scrisă şi regizată de Jonathan Glazer, coproducţie Marea Britanie-Polonia.

Cel mai bun film va fi ales dintre următoarele cinci: "Oppenheimer", "Poor Things", "Anatomy of a Fall", "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon". În competiţia pentru cel mai bun film britanic, sunt înscrise zece titluri: "Poor Things", "The Zone of Interest", "All of Us Strangers", "How To Have Sex", "Napoleon", "The Old Oak", "Rye Lane", "Saltburn", "Scrapper", "Wonka".

Cel mai bun regizor va fi ales dintre următorii şase: Bradley Cooper pentru "Maestro"; Jonathan Glazer pentru "The Zone of Interest", Andrew Haigh pentru "All of Us Stragers", Christopher Nolan pentru "Oppenheimer", Alexander Payne pentru "The Holdovers" şi Justine Triet pentru "Anatomy of a Fall".

Actriţa Samantha Morton, cunoscută din filme precum ''Minority Report'' şi ''In America'', va fi recompensată cu BAFTA Fellowship, cea mai înaltă distincţie onorifică atribuită de Academia Britanică de Arte ale Filmului şi Televiziunii.

Precedenta ediţie a galei Premiilor BAFTA s-a desfăşurat în ziua de 19 februarie 2023, tot la Royal Festival Hall din Londra. Amfitrionii serii au fost Richard E. Grant şi Alison Hammond. Competiţia a fost dominată de lungmetrajul "All Quiet On the Western Front", un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, regizat de Edward Berger.

Nominalizat la 14 categorii, a câştigat la şapte dintre acestea, inclusiv la ''cel mai bun regizor'', ''cel mai bun film'' şi ''cel mai bun film în altă limbă decât engleza''. ''All Quiet on the Western Front'' a depăşit recordul celor mai multe trofee obţinute de un film în altă limbă decât engleza, detronând pelicula ''Cinema Paradiso'', din 1988, recompensată cu cinci premii BAFTA.

Comedia neagră ''The Banshees of Inisherin'', regizată, scrisă şi coprodusă de Martin McDonagh, cu Colin Farrell în rolul principal, a fost următorul pe lista peliculelor încununate cu cele mai multe trofee, după ce a obţinut patru premii - ''cel mai bun film britanic'', ''cel mai bun scenariu original'', precum şi ambele categorii dedicate rolurilor secundare - Barry Keoghan şi Kerry Condon.

În anul 2022, ceremonia de decernare a Premiilor BAFTA s-a desfăşurat la 13 martie, la Royal Albert Hall din Londra. Pelicula ''Dune'', recompensată cu cinci trofee în categoriile tehnice, a fost marele câştigător al serii, în timp ce ''The Power of the Dog'', în regia lui Jane Campion, a obţinut premiile pentru regie şi pentru cel mai bun film.

În 2021, ceremonia a fost programată în luna aprilie. Drama americană "Nomadland", scrisă, produsă şi regizată de Chloe Zhao, a obţinut cele mai multe trofee, în număr de patru, din şapte nominalizări. Filmul "Colectiv" al regizorului Alexander Nanau a concurat la categoria destinată celor mai bune documentare, devenind primul film românesc nominalizat la Premiile BAFTA.

Premiile BAFTA reprezintă echivalentul britanic al Premiilor Oscar. Academia Britanică de Arte ale Filmului şi Televiziunii a fost înfiinţată, în 1947, sub numele de Academia Britanică de Film, de profesionişti în domeniul creaţiei de film precum David Lean, Alexander Korda, Carol Reed şi Charles Laughton. În 1958, Academia a fuzionat cu breasla producătorilor şi regizorilor de televiziune, moment în care şi-a schimbat denumirea în cea prezentă. BAFTA este o organizaţie non-profit al cărei scop este să ''susţină şi să dezvolte arta imaginilor în mişcare, prin indentificarea, premierea şi promovarea realizărilor remarcabile în domeniu''.

Premiile BAFTA au forma unei măşti de teatru, fiind concepute şi realizate de sculptoriţa americană Mitzi Cunliffe în 1955.

Până în 2002, ceremonia de decernare avea loc în lunile aprilie sau mai, fiind apoi mutată în februarie pentru a prefaţa Oscarurile. Premiile BAFTA pot fi atribuite creaţiilor cinematografice indiferent de naţionalitatea regizorilor, actorilor sau producătorilor, cu condiţia să fi fost difuzate în Marea Britanie în anul precedent. Există însă categorii special dedicate creaţiilor britanice.

Prima ediţie a Premiilor BAFTA a fost programată la 29 mai 1949, la Cinematograful Odeon din Piaţa Leicester, Londra. Cel mai bun film britanic a fost desemnat ''Odd Man Out'', un film noir realizat în 1947 de Carol Reed, iar cel mai bun film internaţional a fost considerat ''The Best Years of Our Lives'', o dramă americană semnată de regizorul William Wyler.

Filmul cu cele mai multe premii BAFTA cucerite, în număr de 9, rămâne "Butch Cassidy and the Sundance Kid", capodopera western regizată de George Roy Hill şi lansată în 1969. Pelicula "Ghandi" din 1982, regizată de Richard Attenborough, deţine recordul de nominalizări, la 16 categorii.

Cei mai nominalizaţi actori sunt Michael Caine, Dustin Hoffman şi Laurence Olivier, însă recordul de cele mai multe trofee câştigate, în număr de cinci, îi aparţine lui Peter Finch. Actriţele Judi Dench şi Meryl Streep au fost nominalizate, fiecare, de 15 ori. Cele mai premiate actriţe la Premiile BAFTA sunt Judi Dench şi Maggie Smith, fiecare cu cinci trofee.