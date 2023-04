Cum se folosesc guvernele de scenarii Science Fiction pentru a prezice posibile amenințări VIDEO

De la mașinile de luptă la supercomputere și roboți ucigași, SF-ul are multe de spus despre război. S-ar putea să fiți surprinși să aflați că unele guverne, inclusiv cele din Marea Britanie și Franța, își îndreaptă în prezent atenția asupra acestor povești ca o modalitate de a încerca să elimine orice posibilă amenințare, relatează The Conversation.

De mulți ani, scriitorii de SF au făcut profeții despre tehnologii viitoare care au devenit ulterior realitate. În anul 1964, Arthur C. Clarke a prezis internetul, iar în anul 1983, Isaac Asimov a prezis că viața modernă va deveni imposibilă fără computere.

Acest lucru a făcut guvernele să ia aminte. Nu numai că science-fiction ne poate ajuta să ne imaginăm un viitor modelat de noile tehnologii, dar ne poate ajuta și să învățăm lecții despre potențialele amenințări.

Există multe probleme cu care se confruntă science-fiction, care, fără îndoială, vor contribui la cercetarea în domeniul apărării în jurul războiului și a modalităților de atenuare a riscurilor. Deși nu putem prezice niciodată complet viitorul, nu putem decât să sperăm că liderii noștri și factorii de decizie să învețe lecții la care se face aluzie în science fiction, astfel încât să putem evita distopia pe care o sugerează unele surse de science fiction, notează sursa citată.

Iată patru aspecte din SF pe care guvernele le-ar putea lua în considerare:

Supersoldații

Această temă se regăsește de foarte multe ori în SF. Adesea, acești soldați sunt „super” datorită tehnologiei lor, precum ar fi în romanul „Starship Troopers/ Infanteria Stelară” scris de Robert A. Heinlein și în cartea „Forever War/ Războiul etern” scrisă de Joe Haldeman. Cu toate acestea, alte exemple studiază, de asemenea, modul în care supersoldații pot fi înzestrați cu mușchi mai puternici și chiar cu organe suplimentare.

În popularul joc Warhammer 40.000, călugării-războinici au o a doua inimă, un al treilea plămân și o serie întreagă de alte implanturi pentru a-i ajuta să supraviețuiască pe câmpul de luptă. Cunoscuți sub numele de Space Marines, ei sunt schimbați într-o asemenea măsură încât pierd contactul cu lucrurile care i-au făcut umani.

Drone

Operațiunile cu drone joacă un rol din ce în ce mai important în războiul modern, SUA și aliații săi utilizând dronele Predator și Reaper pentru a patrula cerul și a ucide suspecții de terorism de la distanță.

În romanul lui Orson Scott Card, „Ender’s Game/ Jocul lui Ender”, protagonistul Ender Wiggin este dus la Școala de luptă, unde ia parte la o serie de exerciții militare, utilizând computere pentru a simula un război împotriva unui inamic extraterestru. Abia după ce distruge lumea de origine a extratereștrilor, Ender descoperă că nu se juca deloc într-un joc, ci mai degrabă comanda forțe din lumea reală care luptau în spațiul cosmic.

Bioinginerie

Dincolo de drone și de tehnologiile informatice avansate, am putea lua în calcul, totodată, științele biologice și rolul animalelor care sunt utilizate pentru a sprijini operațiunile umanitare în război.

În cartea „Dogs of War/ Câinii războiului” scrisă de Adrian Ceaikovski, protagonistul este un câine de război care urmează ordinele, iar într-o zi descoperă că stăpânii săi nu sunt chiar „băieții buni".

Modificarea comportamentului

SF-ul are multe de spus despre droguri și despre modul în care substanțele chimice pot fi folosite pentru a distorsiona realitatea și pentru a schimba comportamentul. Cel mai cunoscut autor în acest domeniu este Philip K. Dick, care a scris cartea „The Three Stigmata of Palmer Eldritch/ Cele trei stigmate ale lui Palmer Eldritch”.

În plus, există și filmul „Serenity”, în care Malcolm Reynolds și echipajul său călătoresc pe planeta Miranda pentru a descoperi consecințele drogurilor utilizate pentru a controla oamenii.

Deși aceste exemple pot părea sinistre, nu sunt nimic în comparație cu experimentele efectuate de CIA, spre exemplu. Spre finalul războiului din Vietnam, au apărut dezvăluiri conform cărora CIA a efectuat experimente ilegale pe oameni pentru a dezvolta medicamente pentru spălarea creierului și tortură. Această operațiune, cunoscută sub numele de MK-ULTRA, a fost făcută publică în cadrul unei audieri în Senat în anul 1977.