Artiști români, alături de organizatori de evenimente susțin public modificarea timbrului muzical și cer adoptarea urgentă a ordonanței aflate în consultare

Peste 200 de artiști români, printre care Smiley, INNA, Delia, Carla's Dreams, Theo Rose, Alina Eremia, Andra, Irina Rimes, The Motans, Antonia, Connect-R, Feli, Alex Velea, Mario, Adi Despot, alături de organizatori de evenimente și reprezentanți ai industriei culturale, și-au exprimat public susținerea pentru modificarea cadrului legislativ privind timbrul muzical, în contextul ordonanței aflate în consultare publică.

Mesajul comun: Reacțiile publice din ultimele 24 de ore arată o susținere vizibilă în rândul artiștilor, din zone diferite ale industriei muzicale. Aceștia consideră că adoptarea acestei ordonanțe ar reprezenta un pas important pentru modernizarea cadrului legislativ și pentru funcționarea sustenabilă a industriei.

Toți susținătorii subliniază că actualul cadru legislativ, construit în 1994, nu mai reflectă realitatea unei industrii care a evoluat semnificativ în ultimele decenii, atât ca dimensiune, cât și ca model de funcționare.

Un model de taxare care penalizează investiția în evenimente

În forma actuală, industria de evenimente este supusă unui cumul de taxe aplicate direct asupra încasărilor din bilete. Timbrul muzical, stabilit ca procent de 5%, se adaugă altor contribuții specifice sectorului, precum drepturile de autor și conexe, impozite locale și TVA.

Caracterul procentual al acestor taxe face ca investițiile mai mari în producții să fie direct penalizate, crescând presiunea financiară asupra organizatorilor și limitând capacitatea de a dezvolta evenimente de amploare.

În același timp, creșterea costurilor nu mai poate fi transferată integral către public, fără a afecta accesibilitatea evenimentelor culturale.

Necesitatea unei actualizări legislative

Proiectul de ordonanță aflat în consultare publică propune o serie de actualizări și clarificări menite să aducă mai multă coerență și predictibilitate în aplicarea timbrului cultural.

Acestea vizează, printre altele, modul de aplicare a contribuției, delimitarea mai clară a tipurilor de evenimente, actualizarea mecanismului de calcul, corelarea momentului plății cu desfășurarea efectivă a evenimentelor, precum și creșterea transparenței în colectarea și distribuirea sumelor.

Reprezentanții industriei consideră că aceste modificări sunt necesare pentru a alinia legislația la realitățile actuale și pentru a crea un cadru sustenabil de funcționare.

Un sector cu impact economic major

Industria de evenimente are un impact anual de sute de milioane de euro în economie, prin efectele indirecte generate în turism, horeca și servicii conexe.

În acest context, participanții atrag atenția că predictibilitatea și echilibrul cadrului legislativ sunt esențiale pentru menținerea și dezvoltarea acestui sector.

Apel pentru adoptare rapidă

Având în vedere presiunile actuale asupra industriei, artiștii și organizatorii consideră că adoptarea acestei ordonanțe ar reprezenta un pas important pentru modernizarea cadrului legislativ și pentru funcționarea sustenabilă a industriei.

Aceștia subliniază că, în absența unor ajustări, capacitatea industriei de a susține evenimente de calitate și de a menține accesul publicului la muzică poate fi afectată pe termen mediu și lung.

Susținerea publică exprimată în ultimele zile indică un consens puternic la nivelul industriei privind necesitatea acestei schimbări, lista completă a artiștilor implicați fiind în continuă extindere.

Pentru documentare:

Proiectul poate fi consultat aici: https://www.cultura.ro/proiect-de-ordonanta-de-urgenta-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-35-1994-privind-timbrul-literar-cinematografic-teatral-muzical-folcloric-al-artelor-plastic/