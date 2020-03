Sfatul specialistului ORL Ana Maria Apostol: Este perioada virozelor, mituri despre COVID-19!

Smptomele virozelor, induc panică în populaţie, în contextul COVID – 19, iar medicii sunt depăşiţi de solicitarile de testare şi de panica instaurată.

Ana-Maria Apostol, medic specialist ORL, Medlife, explică faptul că în această perioadă suntfrecvente afecţiunile respiratorii: "Apar an de an viroze respiratorii, răceala banală data de Rhinovirusuri şi gripa data de virusul Parainfluenzae A sau B şi putem confunda uşor simptomele unei răceli banale cu cele ale infecţiei COVID-19". Ce are particular acest virus şi ce ar trebui să ştie oamenii pentru a depăşi panica, aflaţi din perspectiva medicului specialist ORL, Ana-Maria Apostol, dintr-un material de informare distribuit de Medlife în cadrul campaniei #izolatidarimpreuna, pentru Hotnews.ro

1. Este eronată informaţia că virusul COVID-19 supravieţuieşte doar în ţările unde temperaturile sunt sub 15 grade Celsius.

