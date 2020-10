Adevărul Live, de la 14.00: Radioterapia stereotactică, un pas înainte în tratarea cancerului

Radioterapia si radiochirurgia functioneaza pe acelasi principiu, dar diferenta intre cele 2 tipuri de tratament este datorata faptului ca doza de radiatii este mult mai mare in cazul radiochirurgiei (cateodata si de mai mult de 10 ori mai mare ca la radioterapia conventionala) si de faptul ca toxicitatea pe organele invecinate este mult redusa. Radiochirurgia ne permite sa administram de multe ori tratamentul langa organe vitale, in cazuri in care, cu radioterapia clasica, nu am fi putut merge cu doza echivalenta.

In ceea ce privesc patologiilor care pot fi tratate de catre radiochirurgie, cele mai frecvente sunt metastazele cerebrale (ele pot fi unice sau multiple sau se poate efectua postoperator tratamentul). Se mai poate efectua radiochirurgia si pe tumori maligne cerebrale sau tumori benigne sau malformatii arteriovenoase. Dupa metastazele cerebrale, cele mai frecvente patologii sunt meningioamele, neurinomul acustic si adenoamele hipofizar.

