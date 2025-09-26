Tony Blair, fostul premier britanic, în cărți pentru a conduce o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza

Fostul premier britanic Tony Blair ar putea juca un rol de conducere într-o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza, instituită ca parte a planului de pace prezentat de SUA.

Fostul lider laburist, care a condus Marea Britanie între 1997 şi 2007, a participat la discuţii cu administraţia Trump şi alţi oficiali privind viitorul teritoriului palestinian după război.

Potrivit BBC şi The Economist, Tony Blair ar putea conduce această viitoare autoritate cu sprijinul ONU şi al statelor din Golf, scrie Agerpres.

La rândul său, Financial Times scrie că fostul lider britanic, care a jucat un rol de mediator pentru pace în Orientul Mijlociu între 2007 şi 2015, ar fi cerut să facă parte din consiliul său de supraveghere.

Fundaţia lui Tony Blair, Tony Blair Institute for Global Change, a refuzat să facă declaraţii pentru AFP în legătură cu aceste informaţii.

O sursă apropiată fostului prim-ministru a confirmat că acesta lucrează la un proiect pentru a pune capăt conflictului din Fâşia Gaza.

Cu toate acestea, sursa a declarat pentru AFP că fostul lider britanic nu va sprijini o propunere de relocare permanentă a locuitorilor din Fâşia Gaza şi că autoritatea de tranziţie va transfera în cele din urmă puterea către Autoritatea Naţională Palestiniană, cu sediul la Ramallah, în Cisiordania.

Potrivit publicaţiei The Economist, acest organism, denumit "Autoritatea Internaţională de Tranziţie din Gaza", ar urma să obţină un mandat ONU pentru a fi recunoscut drept "autoritate politică şi juridică supremă" timp de cinci ani, înainte de a transfera controlul către palestinieni.

Iniţial, acest organism ar urma să aibă sediul în Egipt, înainte de a se muta în enclavă atunci când vor fi îndeplinite condiţiile de securitate, potrivit BBC.

Yossi Cohen, fostul şef al Mossadului, a declarat vineri la radio BBC că "îi place" ideea, numindu-l pe Tony Blair o "persoană extraordinară".

În 2003, Tony Blair a decis intrarea Marii Britanii în războiul din Irak, o decizie puternic criticată pe plan intern. O comisie de anchetă independentă a concluzionat în 2016 că Blair a exagerat deliberat ameninţarea reprezentată de regimul irakian.

Potrivit BBC şi site-ului de ştiri american Axios, Blair a participat la sfârşitul lunii august la o "reuniune politică" privind Gaza după război, organizată la Casa Albă, în prezenţa lui Donald Trump.

În februarie, preşedintele american a provocat indignare după ce a evocat ideea de a transforma Gaza în "Riviera Orientului Mijlociu" prin relocarea locuitorilor palestinieni şi plasarea teritoriului sub control american.