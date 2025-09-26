Donald Trump insistă cu mesajul împotriva folosirii paracetamolului și vaccinurilor. „Femeile însărcinate, nu utilizaţi decât dacă este absolut necesar”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate şi copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament analgezic Tylenol (paracetamol), sfidând astfel criticile formulate pe scară largă de asociaţiile medicale.

Luni, într-o conferinţă de presă extraordinară la Casa Albă, Donald Trump a asociat autismul cu vaccinurile administrate copiilor şi cu consumul de Tylenol de către femeile însărcinate, aducând în prim-planul politicii de sănătate a Statelor Unite afirmaţii care nu sunt susţinute de dovezi ştiinţifice, scrie Agerpres.

Într-un mesaj distribuit pe reţeaua de socializare Truth Social vineri, preşedintele republican a cerut din nou ca vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR) să fie împărţit în doze separate şi ca copiii să nu primească vaccinul împotriva hepatitei B - care este administrat în mod normal în primele 24 de ore după naştere - înainte de împlinirea vârstei de 12 ani.

„Femeile însărcinate, nu utilizaţi Tylenol decât dacă este absolut necesar, nu administraţi copiilor voştri de vârstă fragedă Tylenol din niciun motiv, împărţiţi vaccinul ROR în trei doze total separate (nu amestecate!), faceţi vaccinul împotriva varicelei separat, faceţi vaccinul împotriva hepatitei B după vârsta de 12 ani şi, foarte important, faceţi vaccinul în cinci vizite separate la medic!", a declarat vineri preşedintele american în acel mesaj, scris cu majuscule.

Tylenol este denumirea comercială a unui medicament foarte răspândit în Statele Unite, al cărui ingredient activ este acetaminofenul, cunoscut și sub numele de paracetamol,

Sfaturile lui Donald Trump contrazic recomandările formulate de asociaţiile medicale, care citează date din numeroase studii şi zeci de ani de practică medicală, care arată că acetaminofenul, ingredientul activ din Tylenol, este sigur atunci când este utilizat sub supraveghere medicală în timpul sarcinii. Zeci de asociaţii medicale, de cercetare şi de susţinere a persoanelor cu autism au condamnat acest anunţ al preşedintelui american.

Solicitarea mai multor vizite la medic este un inconvenient inutil, care va reduce probabil ratele de vaccinare şi va constitui o barieră de acces pentru multe persoane, au afirmat experţii în sănătate.

Mesajul de vineri şi anunţul de luni amintesc de conferinţele de presă susţinute în mod regulat de Donald Trump în primele luni ale pandemiei COVID-19 în 2020, când preşedintele american oferea frecvent sfaturi nefondate ştiinţific, inclusiv atunci când se întreba în mod public dacă nu cumva ingerarea de înălbitor ar putea fi eficientă împotriva noului coronavirus şi când promova tratamente care s-au dovedit a fi ineficiente pentru pacienţii cu COVID-19.

Deşi nu a menţionat autismul în mesajul său de vineri, sfaturile medicale ale lui Donald Trump vin în contextul în care echipa sa de la Departamentul de sănătate publică a încercat săptămâna aceasta să tempereze mesajul iniţial de luni, care lega acetaminofenul de autism.

Directorul Institutului Naţional de Sănătate, în apariţiile sale în mass-media, şi comisarul Agenţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA), într-o notificare scrisă adresată medicilor, au afirmat că există o asociere, nu o legătură dovedită, şi că femeile ar trebui să se consulte cu medicii lor.