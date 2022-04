Ce avantaje au pastele din konjac şi ce reţete fantastice poţi preparara cu ele

Konjac este uimitor nu numai pentru că are zero calorii, ci datorită numărului crescut de fibre alimentare şi a faptului că nu creşte nivelul de zahăr din sânge, aşa cum o fac carbohidraţii albi procesaţi. Este bogat în vitamine şi minerale, cum ar fi vitaminele A, C, E, D, B1, B2, B6, B12, zinc, proteine, acid folic şi fier.

Rădăcina e konjac conţine glucomannan, o substanţă care are capacitatea de a absorbi până la 100 de ori greutatea sa în apă (de 70 de ori mai mult decat tărâţele de ovăz).

Datorită efectului prebiotic al Konjac-ului asupra sistemului digestiv, studiile dovedesc beneficia acestuia inclusiv în combaterea acneei. Prebioticele nu trebuie confundate cu probioticele, care sunt bacterii vii din iaurt, alte produse lactate şi pastile. Prebioticele provin din fibre vegetale specializate care ajută la hrănirea bacteriilor bune care se află deja în intestinul gros sau colon. Organismul în sine nu digeră aceste fibre vegetale. În schimb, fibrele acţionează ca un fel de „îngrăşământ” pentru a promova creşterea multor bacterii bune aflate deja în tractul digestiv.

Ce conţine făina de konjac

Faina de Konjac NU conţine GLUTEN, nu are gust sau miros.

Valori nutriţionale per 100 gr:

Valoare energetica - 187 kcal

Proteine - 0.91 g

Lipide - 0.52 g (din care acizi grasi saturati - 0.11 g)

Amidon - 3.38 g

Carbohidraţi - 3.38 g (din care zaharuri Fibre - 82.79 g

Sodiu - 0.01 g

Beneficiile produselor pe bază de făină konjac:

Ajută la pierderea în greutate

Glucomananul induce starea de saţietate pentru mai multe ore, încetarea supraalimentării ducând la pierderea în greutate. Un studiu efectuat pe pacienţi obezi a demonstrat că persoanele care au consumat produse cu glucomanan pe o perioadă de 8 săptămâni au reuşit să piardă în greutate. Interesant este că subiecţii nu şi-au schimbat tiparele de alimentaţie sau programul de mişcare.

Reduce nivelul de zahăr din sânge

Cercetările publicate în „Diabetes Care“ au arătat că persoanele care au mâncat alimente pe bază de konjac aveau nivelul de zahăr din sânge mai scăzut. Alte studii asupra persoanelor cu rezistenţă la insulină au arătat că aceste produse pot scădea nivelul A1C şi al insulinei, atâta timp cât sunt consumate în mod regulat.

Scade colesterolul

Fibrele din konkac pot reduce colesterolul LDL (rău) cu aproximativ 10%. Acestea pot fi adăugate în dietă alături de alte alimente care scad colesterolul, cum ar fi ovăzul, fasolea şi orzul.

Hrăneşte bacteriile intestinale

Amidonul rezistent din fibra de glucomanan de konjac nu este descompus în tractul digestiv. În schimb, trece în intestinul gros, unde serveşte drept hrană pentru microbiomul tău (trilioane de bacterii prietenoase care trăiesc acolo).

Cum se gătesc pastele din konjac:

În primul rând, scurgeţi lichidul din paste. Mirosul acestuia provine de la rădăcina brută de konjac, aşa că va trebui să spălaţi bine pastele sub jet de apă de mai multe ori şi să le uscaţi în tigaie sau în cuptorul cu microunde timp de cel puţin 5 minute. Adăugaţi sosul de paste preferat, carne de vită/ pui sau fructe de mare, legume şi condimente.

Reţete cu făine de konjac

Cozonac dietetic impletit

Ingrediente:

90 g Mix de fibre cu faină de konjac NoCarb Noodle

40 g unt (sau ulei de cocos)

1 plic praf de copt

Un varf de sare

Putină curcuma (opţional, dacă ouale nu sunt frumoase şi galbene, deoarece curcuma este doar pentru culoare)

3 ouă mici sau 2 ouă mari

55 g chefir

100 g indulcitor

70 g ricotta

Vanilie după gust

10 g drojdie amestecată cu o lingură de apă caldă

Modul de preparare AICI.

Gomboţi cu prune (galuşte cu prune)

Ingrediente:

2 ouă

2 linguri ulei de cocos

1 banană coaptă (de dimensiuni medii)

Un varf de sare

1-2 linguri indulcitor

Vanilie după gust

6-7 linguri mix faină NO CARB

Prune (fără sâmburi)

1 linguriţă scorţişoară

Pesmet, nucă macinată

Modul de preparare AICI.