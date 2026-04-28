Victor Ponta, mesaj pentru PSD: „Sunt de părere că trebuie să vă aliați cu AUR, dar sunt și de părere că trebuie să spuneți ce urmează”

Invitat la Interviurile „Adevărul”, Victor Ponta a criticat strategia PSD, care şi-a „personificat” nemulţumirile în premierul Ilie Bolojan, când adevărata problemă a partidului e că a ajuns, după câștigarea alegerilor, „a patra roată la căruță”, într-o coaliţie în care influenţa USR a crescut semnificativ.

„Eu nu cred că Bolojan, ca persoană, e marea problemă"

Potrivit fostului premier, atacurile concentrate ale PSD asupra premierului Ilie Bolojan sunt greșite, deoarece problema nu este una de ordin personal, ci una care ține de influența politică pierdută de PSD în interiorul coaliției, lucru pe care social-democraţii ar trebui să-l recunoască în mod sincer.

„Eu nu cred că Bolojan, ca persoană, e marea problemă. Omul cu care nu poți, do’mne, să stai la masă... Ba poți să stai la masă. Cred că PSD ar fi trebuit să fie corect şi să spună: «Domnule, noi, PSD-ul, partidul numărul unu, am ajuns a patra roată la căruța guvernamentală»”, a subliniat Ponta.

Fostul premier a afirmat că, în loc să „personifice” conflictul politic, PSD ar fi trebuit să explice deschis şi sincer de ce nu mai poate rămâne în actuala formulă guvernamentală și care sunt motivele politice reale din spatele unei eventuale retrageri.

„Ar fi trebuit să spună direct: «Nu putem rămâne într-un guvern în care conduc useriștii și ne atacă constant»”, a explicat acesta, referindu-se la relația tensionată dintre PSD și USR.

Nimeni nu ştie ce va urmă după moţiune

Victor Ponta a susținut că diferențele personale dintre liderii politici nu ar trebui să blocheze funcționarea statului și a amintit, în acest sens, de perioadele în care a condus Guvernul în ciuda conflictelor pe care le-a avut cu foștii președinți Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

În opinia sa, România a traversat atunci ani buni din punct de vedere economic și politic, tocmai pentru că rivalitățile personale nu au fost lăsate să afecteze complet actul de guvernare.

În același timp, fostul premier a criticat modul în care PSD gestionează actuala criză politică și a spus că nu ar trebui să susțină o moțiune de cenzură fără să prezinte clar ce urmează după.

De asemenea, el consideră că PSD ar fi trebuit să își asume fără ezitare direcția politică pe care vrea să o urmeze, inclusiv în privința unei posibile colaborări cu AUR.

„Am înțeles că depuneți moțiune, că ieșiți de la guvernare. Eu am fost de părere să iasă de la guvernare, că n-aveau de ce să intre, dar mă rog, până la urmă ajung tot la vorba mea. Sunt de părere că trebuie să vă aliați cu AUR. Dar sunt și de părere că trebuie să spuneți ce urmează”, a spus fostul premier.