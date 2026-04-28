Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Victor Ponta, la Interviurile Adevărul

Victor Ponta, mesaj pentru PSD: „Sunt de părere că trebuie să vă aliați cu AUR, dar sunt și de părere că trebuie să spuneți ce urmează”

Invitat la Interviurile „Adevărul”, Victor Ponta a criticat strategia PSD, care şi-a „personificat” nemulţumirile în premierul Ilie Bolojan, când adevărata problemă a partidului e că a ajuns, după câștigarea alegerilor, „a patra roată la căruță”, într-o coaliţie în care influenţa USR a crescut semnificativ.

Fostul premier Victor Ponta consideră că nemulțumirile din interiorul PSD nu ar trebui îndreptate exclusiv împotriva premierului Ilie Bolojan, ci împotriva felului în care partidul și-a gestionat poziția politică după alegeri.

Invitat în cadrul emisiunii Interviurile „Adevărul”, Victor Ponta a punctat faptul că social-democrații au ajuns într-o situație paradoxală: deși au terminat pe primul loc în alegeri, au ajuns să joace un rol marginal în actuala guvernare şi să-şi piardă relevanţa pe scena politică.

„Eu nu cred că Bolojan, ca persoană, e marea problemă"

Potrivit fostului premier, atacurile concentrate ale PSD asupra premierului Ilie Bolojan sunt greșite, deoarece problema nu este una de ordin personal, ci una care ține de influența politică pierdută de PSD în interiorul coaliției, lucru pe care social-democraţii ar trebui să-l recunoască în mod sincer.

„Eu nu cred că Bolojan, ca persoană, e marea problemă. Omul cu care nu poți, do’mne, să stai la masă... Ba poți să stai la masă. Cred că PSD ar fi trebuit să fie corect şi să spună: «Domnule, noi, PSD-ul, partidul numărul unu, am ajuns a patra roată la căruța guvernamentală»”, a subliniat Ponta.

Fostul premier a afirmat că, în loc să „personifice” conflictul politic, PSD ar fi trebuit să explice deschis şi sincer de ce nu mai poate rămâne în actuala formulă guvernamentală și care sunt motivele politice reale din spatele unei eventuale retrageri.

„Ar fi trebuit să spună direct: «Nu putem rămâne într-un guvern în care conduc useriștii și ne atacă constant»”, a explicat acesta, referindu-se la relația tensionată dintre PSD și USR.

Nimeni nu ştie ce va urmă după moţiune

Victor Ponta a susținut că diferențele personale dintre liderii politici nu ar trebui să blocheze funcționarea statului și a amintit, în acest sens, de perioadele în care a condus Guvernul în ciuda conflictelor pe care le-a avut cu foștii președinți Traian Băsescu și Klaus Iohannis.

Ruptură totală între Sorin Grindeanu şi Ilie Bolijan. FOTO: webp

În opinia sa, România a traversat atunci ani buni din punct de vedere economic și politic, tocmai pentru că rivalitățile personale nu au fost lăsate să afecteze complet actul de guvernare.

În același timp, fostul premier a criticat modul în care PSD gestionează actuala criză politică și a spus că nu ar trebui să susțină o moțiune de cenzură fără să prezinte clar ce urmează după.

De asemenea, el consideră că PSD ar fi trebuit să își asume fără ezitare direcția politică pe care vrea să o urmeze, inclusiv în privința unei posibile colaborări cu AUR.

„Am înțeles că depuneți moțiune, că ieșiți de la guvernare. Eu am fost de părere să iasă de la guvernare, că n-aveau de ce să intre, dar mă rog, până la urmă ajung tot la vorba mea. Sunt de părere că trebuie să vă aliați cu AUR. Dar sunt și de părere că trebuie să spuneți ce urmează”, a spus fostul premier.

Top articole

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
Coordonatorii moțiunii PSD-AUR, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, detalii explozive pentru Gândul, despre debarcarea lui Bolojan. Neacșu: Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție/Peiu: Principalul obiectiv al AUR, alegerile anticipate
gandul.ro
image
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
mediafax.ro
image
Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
Surpriza anului! Iranianul care l-a învins pe Trump: ”Nici nu știu ce să fac acum”
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum ceri discret ajutorul dacă ești victima violenței domestice: "Ask for Angela" și gestul recunoscut global
observatornews.ro
image
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
cancan.ro
image
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
newsweek.ro
image
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
prosport.ro
image
România care ne face mândri: Mario Scurtu, olimpic la trei discipline, admis la Harvard cu bursă completă. „O modalitate de ambiționare”
playtech.ro
image
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
fanatik.ro
image
Joc de rol: Ce ar face Băsescu sau Iohannis, în locul lui Nicușor Dan, la negocierea cu partidele, pentru a rezolva criza guvernamentală: ”Cred că ne dă istoria oarecare răspunsuri”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
George Simion neagă o coaliție de guvernare cu PSD: ”AUR face ceea ce a promis”
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
bărbat și femeie în anii 70 foto profimedia 0896515473 jpg
„Criminalul blondelor”, Ion Rîmaru a învățat de la tatăl lui cum să ucidă femei. De ce i se spunea „Vampirul din București”
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
bratari dacice foto cosmin zamfirache (5) jpeg
Tezaur dacic format din sute de piese, descoperit la marginea unei păduri din Botoșani
historia.ro
image
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii