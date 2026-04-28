Victor Ponta îi recomandă liderului AUR să-şi „cizeleze” discursul despre șeful statului: „George, nu mai lăsa gura să vorbească fără tine, că e păcat!”

Invitat la Interviurile „Adevărul”, Victor Ponta i-a recomandat lui George Simion să își nuanțeze discursul public, criticând în mod direct limbajul folosit de liderul AUR la adresa președintelui României, Nicușor Dan.

Invitat marți, 28 aprilie, la Interviurile „Adevărul”, Victor Ponta a comentat moțiunea de cenzură depusă împotriva Cabinetului condus de Ilie Bolojan, dar și cele mai recente evoluții de pe scena politică.

Fostul premier Victor Ponta i-a transmis un sfat lui George Simion, într-un moment în care AUR traversează o perioadă de creștere politică şi liderul suveraniştilor este tot mai prezent în prim-planul vieții publice: să-și cizeleze discursul și să evite formulările nepotrivite la adresa adversarilor politici.

„L-aș lua deoparte pe George Simion, să-i zic: «Domnule, nu mai folosi asemenea termeni când vorbești de președinte», că nu știu ce ce-a zis ultima dată cu «paraplegicul»... Adică nu știu cum să-i spun: «George, ține-ți gura aia, nu mai lăsa gura să vorbească fără tine, că e păcat»”, a comentat Victor Ponta.

Fostul premier, recunoscut pentru diplomaţia cu care abordează discursul public, a insistat că, indiferent de tensiunile politice, de diferenţele de opinie sau de calibrul adversarului, anumite limite nu ar trebui depășite în spațiul public.

„Cu asta nu pot să fiu de acord, că i-a zis bine lui Nicuşor. Nu-i adevărat. Nu se zice, aşa ceva nu se face!”, a insistat Victor Ponta.

Recomandarea fostului premier vine după ce acesta a declarat, în cadrul aceluiaşi interviu, că PSD nu ar trebui să excludă din start un dialog sau chiar o posibilă colaborare cu AUR, pentru că, în opinia sa, politica impune uneori deschiderea unor canale de comunicare chiar și cu partide considerate incomode.

„De ce să nu vorbești cu AUR? S-ar putea să fie nevoie să și guvernezi cu ei”, a punctat fostul premier, subliniind însă că o eventuală apropiere politică nu înseamnă acceptarea necondiționată a tuturor declarațiilor sau pozițiilor exprimate de liderii AUR.