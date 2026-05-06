Vicepreședintele PE Victor Negrescu: rolul României crește pentru SUA într-un moment sensibil

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a comentat la CNN decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele sale din Europa. Europarlamentarul spune că măsura era de așteptat, însă transmite un semnal negativ pentru securitatea regională și pentru coeziunea NATO.

Într-un moment în care relația transatlantică se află sub presiunea unor schimbări geopolitice accelerate, europarlamentarul Victor Negrescu transmite un mesaj ferm de la Washington, unde a participat la o serie de discuții strategice și a fost invitat la CNN pentru a analiza evoluțiile dintre Europa și Statele Unite.

Referitor la decizia Statelor Unite de a retrage trupe din bazele pe care le are înEuropa, europarlamentarul român a afirmat la postul american că „nu este o surpriză pentru Europa”:



„Ne așteptam ca acest lucru să se întâmple. Desigur, în cazul României, a fost ceva planificat. A fost o decizie care nu s-a bazat pe comunicarea anterioară. Așadar, într-adevăr, trebuie să ne adaptăm”.

Miercuri, Victor Negrescu explicat, pe Facebook, că vizita sa a avut loc într-un moment „sensibil pentru securitatea regională și echilibrul global”.

„În acest context, și am remarcat acest lucru în discuțiile purtate, România este cu atât mai importantă pentru Statele Unite. Dar adevărul este că trebuie să ne promovăm mai bine și să fim mai prezenți în aceste dezbateri strategice. Mesajul meu a fost unul clar: parteneriatul transatlantic rămâne esențial. Prezența Statelor Unite în Europa nu este importantă doar pentru noi, europenii, ci și pentru interesele strategice ale SUA, de la Ucraina până la Orientul Mijlociu”.

Europarlamentar a explicat că mesajul său a fost clar:

„Riscăm să slăbim nu doar securitatea Europei, ci și coerența NATO”

Victor Negrescu a avertizat însă că deciziile privind prezența militară americană în Europa trebuie luate în urma unui dialog real între parteneri. În lipsa acestuia, riscurile sunt majore.



„Altfel, riscăm să slăbim nu doar securitatea Europei, ci și coerența NATO”, , a mai scris Negrescu pe FacebooK

Europarlamentarul a subliniat că Uniunea Europeană își asumă deja o parte mai mare din responsabilitățile de securitate, însă procesul este unul complex:

„Investim miliarde de euro în apărare și ne pregătim să jucăm un rol mai puternic, dar acest proces cere timp și coordonare, inclusiv pentru dezvoltarea capacităților de producție locale”, a spus eurodeputatul.

Victor Negrescu a insistat că relația cu Statele Unite trebuie să rămână una echilibrată:

„Relația cu SUA trebuie să fie una de parteneriat echitabil. Avem interese comune, dar și responsabilități comune.”

Competiția globală în inteligența artificială

Negrescu a abordat la CNN și tema competiției tehnologice globale, în special în domeniul inteligenței artificiale, avertizând că rivalitatea dintre aliați ar fi contraproductivă:

„În cursa globală pentru inteligența artificială, competiția nu trebuie să fie între aliați. SUA și Europa nu pot câștiga separat în fața Chinei”, a detaliat în aceeași postare

Pentru a rămâne competitiv, Occidentul are nevoie de o strategie comună, a subliniat Negrescu:

„Avem nevoie de investiții comune, coordonare pe lanțurile de aprovizionare și o strategie occidentală clară”

Europarlamentarul a sintetizat riscurile și oportunitățile momentului:

„Dacă lucrăm mai mult împreună, vom avea o capacitate reală de a acționa la nivel global. Dacă nu, vom pierde cu toții. Iar înfrângerea nu are culoare politică și nici naționalitate, dar este, de cele mai multe ori, dureroasă”.



