Victor Negrescu cere reacție urgentă din partea UE după incidentul cu drona din Galați: „Este nevoie de un răspuns comun și coordonat”

Europarlamentarul Victor Negrescu a transmis o solicitare oficială către șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, în urma incidentului din România, unde o dronă rusească a încălcat spațiul aerian național și a căzut pe teritoriul țării.

„Am transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului produs în România, unde o dronă rusească a încălcat spațiul aerian național și a căzut pe teritoriul țării noastre”, a scris Negrescu pe Facebook.

Acesta avertizează că situația nu este una izolată: „Acest incident nu este unul izolat. Este parte a unui tipar periculos în proximitatea granițelor Uniunii Europene și ale NATO. Am semnalat, în repetate rânduri, aceste riscuri”.

Negrescu susține că episodul ridică întrebări privind capacitatea de reacție a Uniunii Europene.

„Acest episod ridică, din nou, întrebări privind nivelul de protecție și capacitatea de reacție la nivel european în fața unor astfel de amenințări”, a declarat Negrescu.

În solicitarea transmisă oficial, europarlamentarul a cerut consolidarea mecanismelor de reacție și coordonare la nivel european.

„Am solicitat consolidarea mecanismelor europene de monitorizare și răspuns rapid la încălcări ale spațiului aerian; o coordonare mai strânsă între statele membre; evaluarea unor măsuri suplimentare de descurajare și integrarea acestor riscuri în viitoarele instrumente europene de securitate”, a mai spus acesta.

Europarlamentarul a subliniat că România, aflată la granița estică a Uniunii Europene, resimte direct efectele războiului din regiune și a cerut un răspuns comun: „Protejarea cetățenilor europeni nu poate fi fragmentată. Este nevoie de un răspuns comun, coordonat și credibil. Europa trebuie să fie prezentă acolo unde cetățenii săi au nevoie de siguranță”.