ASUS Zenbook Copilot+ PC: performanță mobilă cu noile procesoare AMD Ryzen™ AI 400 Series

Noua linie de laptopuri ASUS Zenbook reprezintă un salt important pentru ecosistemul Copilot+ PC, fiind dezvoltată special pentru a răspunde noilor exigențe venite din partea creatorilor de conținut, a profesioniștilor și a utilizatorilor care au nevoie de productivitate în mișcare. Prin integrarea aplicațiilor dedicate ASUS AI și a procesoarelor AMD Ryzen™ AI 400 Series, modelele Zenbook 14 OLED și Zenbook S16 oferă configurații capabile să ruleze sarcini complexe rapid, menținând în același timp o autonomie ridicată pe parcursul întregii zile.

ASUS Zenbook S16 (UM5606): soluție avansată pentru performanță profesională

Modelul ASUS Zenbook S16 (UM5606) se adresează utilizatorilor care caută un echilibru între puterea de procesare de nivel profesional și o construcție foarte rezistentă. Designul acestui laptop folosește soluții tehnice inspirate din industria aerospațială și cea a ceasurilor de lux, remarcându-se prin șasiul integral metalic și capacul realizat din Ceraluminum. Acest material ceramic hibrid, brevetat și optimizat de ASUS pe parcursul a patru ani, permite obținerea unei carcase cu o grosime de doar 1,1 centimetri. Din punct de vedere mecanic, această structură este cu 30% mai ușoară decât finisajele clasice, dar oferă o rezistență de trei ori mai mare la zgârieturi, uzură și șocuri mecanice, fiind totodată mai simplu de întreținut când vine vorba de curățare.

Dincolo de aspectul exterior, laptopul este echipat cu o baterie de 83 Wh care asigură până la 23 de ore de autonomie în teste practice, eliminând necesitatea încărcărilor frecvente în timpul deplasărilor. Performanța în aplicațiile de productivitate și creație este susținută de procesorul AMD Ryzen™ AI 9 465, dotat cu o unitate de procesare neuronală (NPU) de 50 TOPS. Această componentă accelerează local funcțiile bazate pe inteligență artificială din suite precum Microsoft 365 și Adobe, direct în interfețele standard de lucru, lucru ce sporește și mai mult productivitatea.

Pentru a preveni supraîncălzirea și scăderea performanței în timpul ședințelor de lucru prelungite, inginerii au implementat pentru ASUS Zenbook S16 (UM5606) un sistem de răcire avansat cu foi de grafit dublu-strat, ventilatoare duale și o cameră de vapori subțire. Acest ansamblu performant permite dispozitivului să funcționeze extrem de silențios, menținând zgomotul sub pragul de 25 dB pentru a favoriza concentrarea deplină, fără a face niciun fel de sacrificiu la nivel de performanță.

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): portabilitate ridicată și eficiență zi de zi

Pentru cei care prioritizează mobilitatea absolută, ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) oferă un corp compact cu o greutate de 1,2 kg și o grosime de 14,9 milimetri. În ciuda dimensiunilor reduse, laptopul păstrează o conectivitate excelentă printr-o gamă completă de porturi I/O, un sistem audio cu difuzoare super-liniare și un ecran de 14 inch cu tehnologie ASUS OLED, optimizat pentru a reda imagini detaliate și culori precise în orice condiții de iluminare ambientală.

Configurația internă se bazează pe procesorul AMD Ryzen™ AI 7 445 și o baterie de 75 Wh, o combinație ce oferă fără efort o autonomie practică de peste 25 de ore, ideală pentru sesiuni lungi de muncă sau divertisment. Realimentarea acumulatorului se realizează în foarte scurt timp prin sistemul flexibil USB-C Easy Charge, deci poți reveni imediat la lucru.

Un avantaj major al laptopului ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) îl reprezintă co-procesorul dedicat cu putere de 50 TOPS, un chip care transformă laptopul într-un Copilot+ PC capabil să execute sarcini AI avansate direct pe dispozitiv. Activități precum rezumarea documentelor, traducerile în timp real sau editarea foto-video sunt procesate local, ceea ce înseamnă că datele confidențiale rămân securizate și nu sunt transmise în cloud, un plus greu de ignorat.

Durabilitate conform standardelor militare și siguranță extinsă în situații neplăcute

Ambele modele din gama Zenbook sunt construite pentru a rezista utilizării intense în medii nefavorabile, fiind testate riguros conform standardului militar american MIL-STD 810H. Acest proces de evaluare include 12 metode de testare și 26 de proceduri stricte care certifică rezistența dispozitivelor testate la impact, vibrații puternice, temperaturi extreme, umiditate ridicată și expunere la praf, nisip și particule de de mici dimensiuni.

Pentru a asigura o protecție completă a investiției, cumpărătorii beneficiază de programul ASUS Perfect Warranty, un serviciu gratuit care acoperă costurile reparațiilor în caz de incidente care duc la distrugere accidentală a laptopului. Protecția devine activă în mod automat după crearea unui cont de membru ASUS și înregistrarea noului produs în termen de 90 de zile de la achiziție, oferind acoperire pentru defecțiunile cauzate de căderi, contactul cu lichide, supratensiuni electrice sau spargerea ecranului.