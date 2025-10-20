search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un vicepreședinte PSD și-a dat demisia din partid şi din Parlament după ce a fost reales preşedinte al IMM România

0
0
Publicat:

Deputatul Florin Jianu a anunţat, luni, că a demisionat din PSD şi din Parlament, el fiind reales în funcţia de preşedinte al IMM România. El consideră că antreprenorii au nevoie mai mult că oricând de o voce şi afirmă că va rămâne alături de aceştia.

Florin Jianu, președinte IMM FOTO: IMM România
Florin Jianu, președinte IMM FOTO: IMM România

”Am fost, sunt şi voi rămâne alături de IMM România. Antreprenorii au nevoie mai mult că oricând de o voce, de cineva care să-i reprezinte şi să-i sprijine. Au pus bazele economiei de piaţă, au modernizat economia şi sunt mereu chemaţi să se sacrifice când trecem printr-o criză. Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc şi întreprinderile mici şi mijlocii vor supravieţui acestei crize şi că se vor putea dezvoltă în continuare, altfel nu vom mai avea o economie funcţională”, a scris, luni, pe Facebook, Florin Jianu.

Potrivit acestuia, ”în contextual actual, când tensiunile politice sunt extrem de mari iar economia este în pragul colapsului, propunerile de sprijin ale antreprenoriatului trebuie să fie lipsite de încărcătură politică”.

”De aceea am decis să mă retrag din toate funcţiile politice, inclusiv din Parlament, unde am fost ales pe o lista de partid. Am fost mereu un tehnocrat şi rămân un tehnocrat dedicat intereselor antreprenorilor şi antreprenoriatului românesc. Avem nevoie de soluţii strict economice, bazate pe experienţă şi studii de impact - este ceea ce îmi propun să pun pe masă împreună cu colegii mei din IMM România”, a mai transmis Jianu.

Acesta a fost ales deputat pe listele PSD.

IMM România anunţă, de asemenea, într-un comunicat de presă, că Florin Jianu a revenit în fruntea IMM România după votul exprimat în şedinţa extraordinară a organizaţiei.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost aleşi noii membri ai structurii de conducere a IMM România: Prim-vicepreşedinte: Florin Duma, Secretar general: Sterică Fudulea, Secretar general adjunct: Daniel Uritu.

”Rolul IMM România rămâne, în contextul actual, acela al unei organizaţii din ce în ce mai importante în susţinerea mediului de afaceri şi a dezvoltării economice. IMM România are planuri clare de consolidare a poziţiei sale în România, printr-o reprezentare naţională şi europeană la cel mai înalt nivel, punând accent pe proiecte concrete dedicate antreprenorilor. IMM România susţine activ relansarea economică prin sprijinirea tinerilor antreprenori, dezvoltarea de iniţiative inovatoare în domeniul inteligenţei artificiale şi extinderea parteneriatelor strategice. În acest sens, IMM România dezvoltă un Hub care va reprezenta un centru de resurse şi inovaţie menit să ofere suport, consultanţă şi oportunităţi reale pentru membri şi antreprenori, contribuind astfel la o economie competitivă şi sustenabilă”, se arată în comunicatul organizaţiei.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
Ce propunere neașteptată i-a făcut un faimos miliardar român lui David Popovici. Sportivul l-a refuzat direct
fanatik.ro
image
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
libertatea.ro
image
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
observatornews.ro
image
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul din bancă
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu respectă legea în 2025
playtech.ro
image
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali, ori sunt papagal”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Ajutor de Crăciun pentru pensionari. Ministrul Muncii confirmă suma importantă la pensie
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
20220823213546!Regina Maria a Romaniei (1) jpg
Puterea unui simplu „da“
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze