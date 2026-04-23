Un lider PNL le arată ușa secretarilor de stat sau prefecţilor numiți de PSD: „O adevărată ieşire de la guvernare înseamnă renunţarea la toate funcţiile obţinute politic”

Secretarul general al PNL, europarlamentarul Dan Motreanu afirmă, joi, că demisiile miniştrilor PSD ar trebui să fie urmate de retragerea tuturor celor numiţi politic, secretarii de stat sau prefecţii, el precizând că o minimă demnitate le-ar impune să evite agăţarea de funcţii şi spectacolul politic ieftin.

”Duplicitate politică, marca PSD: Bolojan este ilegitim pentru miniştrii PSD, care au demisionat, şi legitim pentru secretarii de stat şi prefecţii PSD, care nu demisionează. O adevărată ieşire de la guvernare înseamnă renunţarea la toate funcţiile obţinute politic, nu pe bucăţi, nu de faţadă”, scrie Motreanu pe Facebook.

”Chiar dacă nimeni, în afară de propriul partid, nu îi împinge afară din Guvern, o minimă demnitate le-ar impune să evite agăţarea de funcţii şi spectacolul politic ieftin. Premierul Ilie Bolojan a cerut ca oamenii din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii exclusiv pe criterii de competenţă, nu pe criterii politice”, mai afirmă Motreanu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, după şedinţa de Guvern, că premierul Bolojan a cerut ca din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii oameni, ”exclusiv pe criteriul competenţei şi a felului în care îşi fac datoria, nu pe criterii politice”.

Vicepremierul Marian Neacşu a anunţat, joi, la Parlament, că secretarii de stat puşi de PSD îşi vor da demisia odată cu moţiunea de cenzură.