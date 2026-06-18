Județul Timiș are un nou prefect după demisia Corneliei Micicoi. Pe cine a numit Guvernul

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a aprobat joi numirea lui Paul Finta în funcția de prefect al județului Timiș, la o săptămână după demisia fostului prefect, Cornelia-Elena Micicoi.

Decizia a fost adoptată joi, prin hotărâre de Guvern. Într-un act separat, Executivul a aprobat și eliberarea Corneliei-Elena Micicoi din funcția de prefect al județului Timiș.

Numirea sa vine după plecarea din funcție a Corneliei Micicoi, care și-a anunțat demisia pe 12 iunie, în aceeași zi în care procurorii Parchetul European au efectuat percheziții la domiciliul acesteia într-un dosar privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene.

Ulterior, Micicoi a fost audiată de anchetatori. Potrivit informațiilor apărute la acel moment, investigația vizează posibile nereguli legate de accesarea unor fonduri europene, iar fosta prefectă a respins acuzațiile și a susținut că nu are nimic de ascuns. Ea a declarat că a ales să demisioneze pentru a nu afecta activitatea Instituției Prefectului.

Cine este noul prefect

Prin numirea lui Paul Finta, Guvernul asigură continuitatea conducerii Prefecturii Timiș, instituția care reprezintă Executivul în teritoriu.

Paul Finta are 35 de ani, pe care tocmai i-a împlinit pe 15 iunie, și este avocat. Din 2022, el reprezintă USR în Consiliul de Administrație al Societatea de Transport Public Timișoara. În trecut, a avut și activitate în cadrul organizațiilor de tineret ale partidelor politice, făcând parte în 2013 din structura de conducere a Tineretului Național Liberal Timiș.

Paul Finta este avocat în Baroul Timiș din 2018 și are o experiență profesională de aproximativ opt ani.

Noul prefect este absolvent atât al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cât și al Facultății de Construcții a Universității Politehnica Timișoara.