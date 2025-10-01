Adrian Năstase, ironii la adresa lui Nicușor Dan: „Este posibil ca, o vreme, să fi fost plecat din țară”

Fostul premier Adrian Năstase răspunde afirmațiilor făcute de Nicușor Dan, care a declarat că în urmă cu 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, țara nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană.

Adrian Năstase, fost premier al României în perioada 2000-2004, a replicat, într-o postare pe blogul său, afirmațiilor făcute marți la Timișoara de către președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a spus că în urmă cu 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, țara nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, însă decizia a fost una corectă.

Textul fostului premier Năstase de pe blog se intitulează ”Este posibil ca, o vreme, Nicusor Dan să fi fost plecat din țară”

”Cei care au trăit în România, în anii aceia, își amintesc eforturile imense realizate pentru a îndeplini criteriile europene, pentru a finaliza 31 de capitole de negociere. A fost nevoie de un efort deosebit pentru a modifica sute de legi si de a adopta alte câteva sute. S-au înființat zeci de instituții pentru a respecta standardele europene, s-au normalizat relatiile cu FMI, s-a obținut statutul de economie funcțională de piață. S-a făcut un efort consensual pentru revizuirea Constituției si multe altele. M-am referit doar la eforturile din perioada in care am fost premier si am finalizat negocierile cu UE dar au fost eforturi importante si înainte de 2000 dar si după 2004 până in 2007 – momentul aderării, în timpul guvernului Tăriceanu. Înțeleg ideea de a sprijini Moldova si Ucraina să devină membre ale UE dar nu cred că e normal să minimalizăm eforturile pe care noi însine le-am făcut într-un important proiect de țară!”, a scris Adrian Năstase pe blog.

Ce a spus Nicușor Dan la Timișoara

Președintele României, Nicușor Dan, s-a referit, în discursul susținut, marți, la Timișoara Cities Summit, la progresele pe are România le-a făcut de la aderarea în Uniunea Europeană

„Cât de sus să fie ștacheta? Pentru că dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut. Deci poate că - tocmai pentru că există această competiție geopolitică între Europa și alte modele - poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte și poate că, după aderare, țări care, ca și România acum 20 de ani, n-ar fi suficient de pregătite vor putea să facă acele progrese”, a transmis Nicușor Dan.