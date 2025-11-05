Un europarlamentar român va negocia modul în care vor fi cheltuiți cei 234,3 miliarde de euro ai Fondului European pentru Competitivitate

Parlamentul European l-a desemnat pe eurodeputatul român Dan Nica drept raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate (FEC), cel mai ambițios instrument financiar al Uniunii Europene, destinat consolidării competitivității economice, industriale, digitale și tehnologice. Valoarea totală a fondului se ridică la 234,3 miliarde de euro.

În calitate de raportor, Dan Nica va reprezenta Parlamentul European în negocierile cu Consiliul Uniunii Europene, pentru a stabili modul concret în care vor fi cheltuiți banii europeni.

„Acest fond este instrumentul-cheie al Uniunii Europene pentru consolidarea competitivității economice, industriale, digitale și tehnologice. El unifică într-o singură arhitectură strategică 14 programe europene existente (cercetare–inovare, finanțare pentru modernizarea industriei, IMM-uri, digitalizare, apărare etc.) și va sprijini investițiile de-a lungul întregului lanț de valoare-de la cercetare și inovare până la industrializare, infrastructură și competențe”, a precizat europarlamentarul Dan Nica.

Fondul European pentru Competitivitate aduce României numeroase oportunități, printre care finanțarea modernizării industriilor mari consumatoare de energie, investiții în infrastructura energetică și interconectarea rețelelor, esențiale pentru reducerea costurilor și creșterea securității energetice, precum și instrumente financiare flexibile pentru IMM-uri, start-up-uri și industrii emergente, susținând astfel reindustrializarea României și a Europei.

În plus, Fondul permite participarea extinsă în proiecte europene de apărare și securitate și sprijin pentru inovare și cercetare aplicată.

Oportunități majore pentru România

Fondul va fi structurat pe patru axe principale: tranziție curată și decarbonizare industrială, cu o alocare de 26,2 miliarde de euro; sănătate, biotehnologie, agricultură și bioeconomie, cu 20,4 miliarde de euro; digital și inteligență artificială, cu 51,5 miliarde de euro; și reziliență, securitate, apărare și spațiu, cu 125,2 miliarde de euro.

Fondul va susține obiectivele Clean Industrial Deal, va integra Banca pentru Decarbonizarea Industriei și va finanța proiecte strategice de infrastructură, inovare și competențe pentru o Europă mai sigură, mai competitivă și mai autonomă.

„În negocierile pe care le voi avea cu Consiliul Uniunii Europene se va stabili forma finală a regulamentului.Rezultatul va fi supus votului în plenul Parlamentului European, marcând un pas decisiv pentru viitorul economic și strategic al Uniunii.Fondul European pentru Competitivitate nu este doar un exercițiu bugetar – este o alegere politică pentru o Europă capabilă să își apere economia, industria și locurile de muncă”, a transmis Dan Nica.