search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Un europarlamentar român va negocia modul în care vor fi cheltuiți cei 234,3 miliarde de euro ai Fondului European pentru Competitivitate

0
0
Publicat:

Parlamentul European l-a desemnat pe eurodeputatul român Dan Nica drept raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate (FEC), cel mai ambițios instrument financiar al Uniunii Europene, destinat consolidării competitivității economice, industriale, digitale și tehnologice. Valoarea totală a fondului se ridică la 234,3 miliarde de euro.

Europarlamentarul Dan Nica FOTO: FB
Europarlamentarul Dan Nica FOTO: FB

În calitate de raportor, Dan Nica va reprezenta Parlamentul European în negocierile cu Consiliul Uniunii Europene, pentru a stabili modul concret în care vor fi cheltuiți banii europeni. 

„Acest fond este instrumentul-cheie al Uniunii Europene pentru consolidarea competitivității economice, industriale, digitale și tehnologice. El unifică într-o singură arhitectură strategică 14 programe europene existente (cercetare–inovare, finanțare pentru modernizarea industriei, IMM-uri, digitalizare, apărare etc.) și va sprijini investițiile de-a lungul întregului lanț de valoare-de la cercetare și inovare până la industrializare, infrastructură și competențe”, a precizat europarlamentarul Dan Nica. 

Fondul European pentru Competitivitate aduce României numeroase oportunități, printre care finanțarea modernizării industriilor mari consumatoare de energie, investiții în infrastructura energetică și interconectarea rețelelor, esențiale pentru reducerea costurilor și creșterea securității energetice, precum și instrumente financiare flexibile pentru IMM-uri, start-up-uri și industrii emergente, susținând astfel reindustrializarea României și a Europei.

În plus, Fondul permite participarea extinsă în proiecte europene de apărare și securitate și sprijin pentru inovare și cercetare aplicată.

Oportunități majore pentru România

Fondul va fi structurat pe patru axe principale: tranziție curată și decarbonizare industrială, cu o alocare de 26,2 miliarde de euro; sănătate, biotehnologie, agricultură și bioeconomie, cu 20,4 miliarde de euro; digital și inteligență artificială, cu 51,5 miliarde de euro; și reziliență, securitate, apărare și spațiu, cu 125,2 miliarde de euro.

Fondul va susține obiectivele Clean Industrial Deal, va integra Banca pentru Decarbonizarea Industriei și va finanța proiecte strategice de infrastructură, inovare și competențe pentru o Europă mai sigură, mai competitivă și mai autonomă.

„În negocierile pe care le voi avea cu Consiliul Uniunii Europene se va stabili forma finală a regulamentului.Rezultatul va fi supus votului în plenul Parlamentului European, marcând un pas decisiv pentru viitorul economic și strategic al Uniunii.Fondul European pentru Competitivitate nu este doar un exercițiu bugetar – este o alegere politică pentru o Europă capabilă să își apere economia, industria și locurile de muncă”, a transmis Dan Nica. 

Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice pentru industrii cheie
digi24.ro
image
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
stirileprotv.ro
image
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
gandul.ro
image
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
mediafax.ro
image
Poveștile de dragoste ale lui Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Europa și inimile românilor. Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai, cele două mari iubiri
fanatik.ro
image
Cine era Simona Boila, doctorița româncă arsă de vie în casa ei din Franța: „O doamnă absolut fermecătoare”
libertatea.ro
image
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Amendă pentru românii care îşi lasă câinii liberi. Vecinii îi pot reclama
playtech.ro
image
Dărâmat de moartea „rivalului” Emeric Ienei, Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă: „Să ne ierte Dumnezeu că nu știm să prețuim marile valori”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce a spus Gigi Becali despre Emeric Ienei, după ce fostul antrenor a murit
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Dezvăluiri BOMBĂ despre criminalul din Mureș! Ea este singura persoană care știe unde se ascunde Emil Gânj! De ce nu are voie să spună: „Nu poate fi obligat să denunțe locația!”
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Se acordă o nouă zi liberă pentru români! Cine poate beneficia de ea
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate