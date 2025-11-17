Ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Primăria Capitalei. Aspiranții la fotoliul de primar general care au făcut deja pasul

Luni, 17 noiembrie, este ultima zi în care mai pot fi depuse la Biroul Electoral Municipal candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei, acestea urmând să rămână definitive pe 23 noiembrie.

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 a validat, până în prezent, şase candidaturi pentru funcţia de primar general, potrivit Agerpres.

Este vorba de următorii candidați:

Cătălin Drulă (candidat USR)

Ciprian Ciucu (candidat PNL)

Anca Alexandrescu (candidat Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”)

George Valentin Burcea (candidat Partidul Oamenilor Tineri)

Daniel Băluţă (candidat PSD)

Virgil Alexandru Zidaru (candidat independent)

Candidaturi au depus la Biroul Electoral Municipal și Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache), Eugen Teodorovici (independent) şi Dan Cristian Popescu (independent).

Hotărârile BEM privind candidaturile pot fi contestate de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Candidaturile rămân definitive pe 23 noiembrie

Candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei rămân definitive pe data de 23 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parţiale pentru desemnarea celui care îl va înlocui pe Nicuşor Dan la Primăria Generală.