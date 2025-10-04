Traian Băsescu acuză PSD, PNL și UDMR că au păcălit electoratul și au favorizat ingerințele Rusiei

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care au fost organizate alegerile din 2024, acuzând partidele din coaliția de guvernare - PSD, PNL și UDMR-că au creat haos electoral și condițiile favorabile pentru ingerințe Rusiei.

„Ce s-a făcut în anul 2024 este împotriva oricărui proces democratic legat de alegeri. S-au combinat, le-au amestecat, au pus localele cu europarlamentarele… pe urmă au intercalat între turul 1 și 2 legislativele. Cine a avut interes să provoace asemenea neînțelegeri?”, a declarat Băsescu sâmbătă seara, la Realitatea Plus.

Băsescu a criticat direct partidele din guvernare, acuzându-le că „au făcut înțelegerea pentru prostituția electorală care s-a petrecut în România”.

„Cine au amestecat alegerile din 2024? Rușii? Pe fondul incorectitudinii pe care am generat-o, sigur că nici rușii nu au stat degeaba, li s-a ivit ocazia să bage bățul în gard. Deci au dreptate cei care spun că rușii au interferat în procesul electoral, dar cei care am favorizat am fost noi. (...) Deci, partidele au o mare responsabilitate în fiasco-ul electoral de anul trecut. Ele au fost cele care au creat condiții rușilor să mai toarne și ei gaz pe foc… PSD, PNL, UDMR, cei care au făcut înțelegerea pentru prostituția electorală care s-a petrecut în România în 2024”, a spus Băsescu.

El a mai subliniat că partidele românești au creat cadrul ideal pentru ingerințe externe: „În mod categoric Kremlinul a urmărit modelarea opiniei românești, dar cel mai tare am făcut-o noi, partidele românești, amestecând alegerile după interesele noastre, pentru ca electoratul să fie păcălit să voteze.”

Băsescu a adăugat că această practică nu are precedent în Uniunea Europeană și a amintit recomandările Comisiei de la Veneția, ignorate de autoritățile române: „Așa ceva nu se vede în nicio țară din UE. Este strigător la cer. Comisia de la Veneția a recomandat clar să nu se combine alegeri de tipuri diferite.”