Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Oana Țoiu crede că Europa trebuie să lase nostalgiile și să construiască o nouă cale de colaborare cu SUA

Publicat:

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul președintelui american Donald Trump de la Davos, liderii europeni au ajuns la concluzia că parteneriatul transatlantic nu mai poate funcționa în baza „nostalgiei” și trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu Statele Unite.

FOTO: MAE
FOTO: MAE

Ministrul de Externe a subliniat că nu se numără printre liderii europeni care consideră că Europa trebuie să se îndepărteze de SUA.

„Nu sunt printre liderii europeni care consideră că trebuie să ne îndepărtăm de SUA sau că poate exista un viitor prosper de garantare a securității fără o relație transatlantică”, a afirmat Oana Țoiu.

Ministrul a salutat, de asemenea, precizările lui Donald Trump că NATO nu este în pericol și că Statele Unite rămân angajate în alianța militară.

„Pentru România este foarte important că s-a menționat NATO. Am văzut care sunt etichetele date, dar pentru o țară care se bazează pe securitate, pe parteneriatul NATO și parteneriatul strategic (cu SUA n.red), nu doar pentru apărarea noastră. Este important că președintele Trump a clarificat de la tribuna de la Davos că nu există niciun risc pentru ca alianța NATO să nu continue. Am purtat discuții între lideri în această dimineață. Ne este clar că această schimbare nu este temporară. Am conchis că trebuie să construim o nouă cale de colaborare și să nu ne bazăm pe nostalgie. Nu ne putem baza pe speranța că felul în care ne-am construit parteneriatul și colaborarea din trecut mai reprezintă viitorul”, a spus Oana Țoiu. 

Ministra de Externe a comentat și decizia lui Donald Trump de a renunța la tarifele anunțate împotriva a opt state europene: „Avem însă și vești bune. Mediul de afaceri se bucură că președintele Trump nu își continuă propunerile de a impune taxe vamale țărilor europene. La scară europeană ne este clar că trebuie să răspundem împreună acestor chestiuni, având în vedere că avem o piață comună. Individual, fiecare dintre noi are o putere redusă de negociere. Am discutat cu cei din mediul de afaceri și investitori americani și de la Davos. Cred că, pe lângă elementele temporare, faptul că avem mai mult de 1,3 de miliarde de dolari ca schimburi comerciale și investiții în relația transatlantică reprezintă un element care îi va permite relația ei să rămână puternică.”

Oana Țoiu a comentat și criticile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski aduse Europei la Davos, asigurând sprijinul ferm al UE în războiul cu Rusia.

„Vom continua să organizăm sprijinul financiar. Vom continua să ne organizăm înăuntrul NATO. (...) M-am întâlnit cu echipa președintelui Zelenski și cea de la MAE de multe ori pentru că suntem țara cu cea mai lungă graniță NATO cu țara aflată în conflict. Îi înțeleg sentimentele. Liderii europeni se întâlnesc acum la Consiliul European, la Bruxelles. Există totuși și lucruri pozitive la conversația de la Davos. Președintele Zelenski și-a arătat mulțumirea pentru mesajele transmise de președintele Trump”, a spus șefa diplomației române.

Ministra a subliniat însă că fără sprijinul SUA, Ucraina nu ar fi rezistat atât de mult în război: „Există un consens la scară largă printre noi și anume că ucrainenii sunt în prima linie a frontului, duc această luptă și o fac în mod curajos de patru noi. Știm asta. Știm însă că fără SUA războiul nu se poate sfârși, fără sprijinul acordat de SUA poate că ucrainenii nu ar fi rezistat atât în acest război.”

Oana Țoiu a reprezentat România la Forumul Economic Mondial de la Davos și a reacționat public, tot pe rețeaua socială X, după discursul lui Donald Trump, în care acesta și-a exprimat îndoiala că statele membre NATO ar veni în apărarea SUA în cazul unui atac.

Ministrul i-a amintit președintelui american că „istoria a răspuns deja la această întrebare”.

„Singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie, iar România a răspuns apelului, chiar și fără a fi membră NATO la acea vreme”, a scris Oana Țoiu. 

Politică

