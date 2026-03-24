Video Tanczos Barna, despre o eventuală ieșire a UDMR de la guvernare. „Când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit. Punct”

UDMR nu intenționează să părăsească actuala coaliție de guvernare a declarat Tanczos Barna marți, la Digi24. Vicepremierul a subliniat că partidul său rămâne angajat în menținerea stabilității politice, în contextul tensiunilor internaționale.

Tanczos Barna a respins speculațiile privind o eventuală retragere a partidului, subliniind că astfel de decizii nu se anunță cu luni înainte.

„Noi când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit. Punct. (…) Nu suntem într-o asemenea situație”, a afirmat Barna, amintind că UDMR a mai părăsit coaliții în trecut, fie din proprie inițiativă, fie în urma presiunilor politice.

„UDMR caută compromis, caută dialog cu partenerii”

Potrivit vicepremierului, partidul caută în prezent soluții de compromis în interiorul coaliției. El a dat exemplul negocierilor privind bugetul, unde UDMR ar fi contribuit la găsirea unei formule acceptate de toate partidele. „Astăzi UDMR caută compromis, caută dialog cu partenerii”, a spus Barna.

Vicepremierul a avertizat că situația internațională impune responsabilitate și evitarea oricăror crize politice interne. „Este ultimul lucru de care are nevoie România în momentul de față – o dispută politică și o criză politică internă”, a punctat el, adăugând că formațiunea consideră necesară menținerea stabilității până când „trece această nebunie internațională”.

Despre premierul Ilie Bolojan și posibila schimbare la vârful Guvernului

Întrebat despre discuțiile privind situația premierului Ilie Bolojan, Tanczos Barna a reiterat poziția UDMR: decizia aparține exclusiv PNL.

„Singurul partid care poate să ia decizie cu privire la persoana premierului până la rocadă este PNL”, a spus Barna, precizând că, în absența unei astfel de decizii, Executivul trebuie să își continue activitatea conform calendarului stabilit.

„Niciun partid n-a luat nicio decizie”

Referitor la posibilitatea ca AUR să depună o moțiune de cenzură, Tánczos Barna a calificat discuția drept prematură. „Absolut prematur să discutăm așa ceva. Niciun partid n-a luat nicio decizie”, a spus el.

Întrebat dacă o astfel de moțiune ar putea trece, vicepremierul a evitat să facă predicții: „Nu pariez de obicei. (…) Ar fi un pariu neserios”.

Vicepremierul a mai spus că România nu are nevoie de o nouă criză politică și că este preferabil ca tensiunile să se calmeze după sărbătorile pascale.