search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Rămâne de văzut” dacă România va avea actuala coaliţie de guvernare şi după Paşti, anunță Ilie Bolojan

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 24 martie, că „va rămâne de văzut” dacă România va avea actuala coaliţie de guvernare şi după Paşti, adăugând că „PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei”.

Ilie Bolojan/FOTO: Inquam photos/George Călin
În cursul serii de luni, Biroul Politic Național al PNL a adoptat o rezoluție, în care se arată că dacă social democrații „provoacă o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”.

Rezoluția vine în contextul în care PSD a stabilit într-o ședință a Biroului Național calendarul consultării interne privind participarea la guvernare.

Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, anunță că pe 20 aprilie va avea loc o consultare cu 5.000 de membri ai partidului, cu unul sau mai multe voturi. O altă ședință BPN va fi programată pentru pregătirea consultării. 

Invitat la Euronews marți seară, premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a spus că „va rămâne de văzut” dacă România va avea actuala coaliţie de guvernare şi după Paşti  

„Eu cred că ar fi bine să avem o coaliţie, pe de o parte pentru că suntem într-o situaţie dificilă, într-un context internaţional care nu este foarte comod, suntem într-o situaţie de deficit în ţară, gândiţi-vă că anul acesta trebuie în continuare să ne reducem deficitul, pentru că doar dobânzile pe care le achităm sunt de 60 de miliarde de euro prognozate anul acesta”, a adăugat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a afirmat că urgențele cu care se confruntă România necesită o guvernare stabilă, bazată pe o coaliție solidă, acuzând PSD că a tensionat relațiile din coaliție prin încălcarea protocolului.

„Avem nişte înţelegeri care ţin de o anumită atitudine, de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se iniţiază propuneri de către membrii coaliţiei care ar trebui să respecte nişte reguli, pur şi simplu de respectul între parteneri, pentru că dacă nişte partide nu se respectă între ele, inclusiv prin comportamentul public, e greu de presupus că vom recâştiga cumva respectul cetăţenilor”, a declarat Bolojan.

Bolojan: „Mi s-a părut de bun simţ ceea ce s-a votat ieri la PNL”

Ilie Bolojan a spus că atât PNL, cât și PSD sunt responsabile pentru situația actuală a României, subliniind că social-democrații nu pot evita această responsabilitate. În același timp, a apreciat că este firesc ca PNL să își asume în continuare guvernarea.

„Mi s-a părut de bun simţ ceea ce s-a votat ieri la PNL, să spunem cât se poate de clar că noi, fiind conştienţi de situaţia în care este ţara, vom susţine o stabilitate în guvernare pentru că este un lucru care ne ajută din toate punctele de vedere, nu pentru ca o persoană să ocupe un post, ca să ne înţelegem foarte bine, ci pentru ratingul ţării, pentru stabilitate, pentru predictibilitate, dar în acelaşi timp, să facem un apel către PSD să-şi analizeze cât se poate de clar poziţia şi responsabilitatea pe care o are.

Premierul a avertizat că ruperea coaliției ar genera instabilitate și ar anula măsurile luate pentru echilibrarea situației financiare.

„Şi atunci mi s-a părut normal să avertizăm PSD-ul că îşi asumă o răspundere pentru o dinamitare a unui guvern şi în condiţiile în care, fără să ai motive, numai că pentru că eşti deranjat de anumite lucruri care nu-ţi convin pentru că te duci într-o zonă de aroganţă politică, totuşi, acţionezi, cum să vă spun, într-o formă din asta distractivă, trebuie să-ţi asumi această răspundere”, a subliniat preşedintele PNL.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
