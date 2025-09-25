Tanczos Barna, acuzații la adresa lui Simion și AUR: „Valea Uzului este locul lor de naștere. Au fost susținuți de Rusia”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri seara, 24 septembrie, că George Simion și partidul său, AUR, au fost sprijiniți de Rusia încă de la început, iar incidentele din Valea Uzului fac parte dintr-un plan bine pus la punct. „Nu este întâmplare”, a subliniat oficialul.

Tanczos Barna a comentat pe larg asupra pericolului reprezentat de grupările extremiste. „A fost într-o campanie electorală, poate cea mai importantă din ultimii 30 de ani. Dacă extremiștii ar fi avut un pic de vânt în pupă, ar fi câștigat și ar fi dus România într-o direcție total diferită. Și vedem zilele acestea”, a afirmat vicepremierul la Digi24.

Valea Uzului - „locul de naștere” al AUR

Referindu-se la incidentele din Valea Uzului, Tanczos a explicat: „Am văzut acum cinci sau șase ani, acolo unde s-a născut AUR, că acolo este locul de naștere al lui Simion, al AUR. Au avut de atunci susținere și eu sunt convins de acest lucru, chiar dacă n-am avut atunci dovezi clare și n-a căutat nimeni dovezile clare că au fost susținuți de Rusia”.

El a continuat: „Aceste evenimente organizate și împinse sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare. Tot ce a însemnat atunci, toată acea creștere explozivă, toate instrumentele seamănă foarte mult cu instrumentele pe care le-au implementat”.

Legături politice și influență externă

Vicepremierul a mai subliniat legăturile dintre liderii AUR și alți actori politici: „Nu este o coincidență că la câțiva în distanță cei doi (George Simion și Călin Georgescu) se înțeleg foarte bine, merg împreună, practic în alegeri parlamentare, în alegeri prezidențiale, se susțin și după aceea încearcă să pună mâna pe putere”.

Context economic și administrativ

Tanczos a mai explicat și contextul economic al momentului: „Ne-am angajat că în anul 2025 facem reforme, vom reduce cheltuieli. Eu am spus atunci că fac tot posibilul, ca ministru al Finanțelor la acea vreme, să nu ajungem la o majorare de TVA. Alegerile au pus un impact și o presiune și mai mare pe România. Practic, primele cinci luni, măsurile au fost foarte soft. Foarte puține ministere, foarte puține autorități locale, foarte puține instituții au implementat măsuri de reducere a cheltuielilor, motiv pentru care presiunea a venit pe a doua parte a anului”, a declarat oficialul.