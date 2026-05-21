Bolojan anunță adoptarea reglementărilor care vor conduce la scăderea prețului la energie electrică

ANRE a adoptat astăzi două reglementări care vor debloca accesul producătorilor de energie la rețelele electrice.

ANRE a adoptat modificările la Regulamentele de racordare și licențiere care pun capăt proiectelor care blochează rețeaua și pune în operă cea mai amplă reformă a modului în care se licitează pentru acces la rețea și se pot înființa noi capacități de producție.

Practic, este vorba despre două modificări importante la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice și la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat pe pagina sa de Facebook de ce sunt importante noile reglementări.

”ANRE a adoptat astăzi două reglementări care vor debloca accesul producătorilor de energie la rețelele electrice.

1. Creșterea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif.

2. Introducerea unei garanții de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, pentru obținerea autorizației de înființare.

Firmele care își vor duce proiectul la bun sfârșit își vor primi garanțiile înapoi, iar cele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții.

Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare. Noile prevederi vor fi publicate în Monitorul Oficial”, anunță premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului spune că este una dintre cele trei direcții de bază pentru scăderea prețului energiei în țara noastră, respectiv deblocarea accesului la rețelele electrice prin desființarea ATR-urilor speculative; susținerea sistemelor de stocare în baterii sau cu acumulare prin pompaj, care să poată stoca surplusul de energie electrică din timpul zilei și să îl facă disponibil seara; urgentarea finalizării investițiilor pentru a crește producția de energie și capacitatea rețelelor.