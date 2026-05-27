Cartel între firmele de taxi de la Aeroportul Otopeni: două mari federații și 18 companii au fost amendate de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a sancționat mai multe organizații din domeniul transportului în regim de taxi și 18 companii, după ce a constatat existența unei înțelegeri anticoncurențiale menite să elimine de pe piață o aplicație de intermediere a comenzilor taxi în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă. Amenzile cumulate se ridică la aproape 4 milioane de lei.

Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni în valoare totală de 3.976.789 lei (aproximativ 779.762 euro) Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federației Operatorilor Români de Transport (FORT) și unui număr de 18 companii de taxi, după ce a constatat implicarea acestora într-o înțelegere anticoncurențială pe piața serviciilor de intermediere online a comenzilor taxi pentru Aeroportul Otopeni.

Potrivit autorității, părțile implicate și-ar fi coordonat acțiunile pentru eliminarea din incinta aeroportului a companiei Clever Tech SRL, care opera o aplicație agregatoare prin care erau centralizate ofertele mai multor șoferi de taxi.

Investigația a arătat că organizațiile și companiile de taxi au solicitat Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) eliminarea aplicației Clever de pe terminalele touch-screen utilizate pentru comenzi taxi în aeroport.

Companiile de taxi sancționate sunt următoarele: Cristaxi Service SRL, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, As Taxi 2003 SRL, Compania de Taximetrie Speed Taxi SRL, D`Artex Star SRL, Autogeneral SA, Lion Quick Taxi SRL, Street Taxi SRL, Simbol Fly Consulting SRL, Speed Taxi SRL, Bageti Star SRL, Dinamic Taxi SRL, Dispecerat Perfect SRL, Fast Transport Auto SRL, Grand Auto Taxi SRL, Grant Taxi Service SRL și Grant Taxi Speed SRL.

FORT, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, Cristaxi Service SRL și Grand Auto Taxi SRL au recunoscut săvârșirea faptei anticoncurențiale investigate.

Totodată, autoritatea de concurență a impus CNAB o serie de condiții menite să asigure accesul tuturor operatorilor interesați în incinta aeroportului, într-un mod transparent, nediscriminatoriu și predictibil.

Ca urmare, CNAB și-a sumat o serie de angajamente[1] care vizează identificarea și închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen fără a mai interveni asupra tipurilor de aplicații care rulează.

În plus, CNAB va permite ca serviciile de transport persoane de la aeroport să fie derulate atât prin intermediul aplicațiilor agregatoare, cât și prin aplicații de ride-sharing, fără ca acestea să mai fie limitate exclusiv la transportul în regim taxi, respectiv la aplicațiile informatice ale companiilor de taxi.

De asemenea, închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen se va atribui exclusiv prin licitație cu strigare organizată de Bursa Română de Mărfuri, iar companiile interesate vor putea depune oferte pentru mai multe spații, dar li se va atribui doar un singur spațiu în cadrul aceleiași proceduri de licitație, cu scopul de a asigura o prezență cât mai numeroasă a companiilor active pe piață și servicii diversificate pentru pasageri.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii care au ca efect restrângerea sau denaturarea concurenței pe piață.