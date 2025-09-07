search
Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan, analiză despre situația țării: „Trebuie să reducem drastic evaziunea și risipa. Să cheltuim cu cap”

0
0
Publicat:

Consilierul prezidențial Radu Burnete susține că România se află într-un moment istoric propice transformării și că țara are resursele și oportunitățile necesare pentru a deveni un model de democrație și dezvoltare în Europa de Est, subliniind că schimbarea reală începe din interior. 

Radu Burnete face o primă radiografie a țării de la Cotroceni / Sursa foto: Hepta
Radu Burnete face o primă radiografie a țării de la Cotroceni / Sursa foto: Hepta

Radu Burnete: „Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la transformarea țării” 

Consilierul Președintelui României, Radu Burnete face o analiză proprie în care prezintă situația din țară. Redăm mai jos mesajul oficialului de la Administrația Prezidențială. 

„După suficientă pauză urmează un text lung căci mă obsedează acum transformarea și cât de complexă este din interior. Administrația, partidele și societatea sunt rezistente la schimbare. Chiar și eu sunt rezistent la schimbare. Transformarea este necesară, dar să înceapă cu ceilalți. La noi este mereu mai puțin urgentă. România se poate transforma și deveni modelul de democrație și dezvoltare al Europei de Est. Să fim mai buni decât cei pe care îi invidiem. Lumea se schimbă. Ne schimbăm și noi sau stăm să numărăm cum trece timpul?” a întrebat Burnete. 

De la critic extern, la agent de schimbare internă

„Revin la verb deși orice scriu va fi întors pe toate părțile. Dacă sunt critic cu Guvernul atunci nu sprijin reforma. Dacă laud, nu văd ce măsuri pripite se iau. Dacă tac, semnalizez o ruptură. Aici intervine transformarea mea personală din critic extern în agent de schimbare internă. Nu mi-am pierdut spiritul critic, voi vorbi public, dar îmi canalizez altfel energia.

Mă va obseda transformarea. Schimbarea. Să facem lucrurile altfel. Acum am ocazia să contribui din interior și să transform comentariile publice în intervenții directe. M-aș bucura să faceți mai mulți acest pas! Avem o misiune dificilă, complicată, amânată de prea multă vreme, dar indispensabilă.” a scris Radu Burnete. 

„Voi întări autoritatea președintelui. Pe el am ales să-l servesc și el a fost ales cu milioane de voturi. În spațiul public voi vorbi din perspectiva echipei prezidențiale. Nu renunț la independență intelectuală. Dacă concluzionez că din interior nu se poate obține această transformare, revin la autonomia din societatea civilă. Sunt convins însă de alegerea mea și că președintele va reuși să rămână echilibrat și cerebral în vremuri tulburi.

Văd câtă dezamăgire, frustrare, disperare și nerăbdare există. Aceste sentimente sunt justificate, dar nu ne vor mâna înainte. Am fost în ultimul deceniu în mod structural un pesimist. Am scris despre ce nu este bine. Acum îmi propun să fiu altfel, să mă transform și eu și să dau întâietate patriotului critic-optimist din mine. Fără să fiu orb la multitudinea problemelor și fără să alunec în excepționalism ridicol, România este în cel mai bun moment al istoriei. Nu fiecare cetățean simte încă asta, dar trebuie să facem să simtă. Voi vorbi despre provocări pe termen mediu și lung cum ar fi un nou model economic și social, o societate mai puternică pentru o lume mai periculoasă” a scris acesta. 

România are nevoie de „o transformare profundă a administrației și organizării sale, a politicii, educației și comportamentului nostru” 

„Voi fi deschis și cu activitatea de zi cu zi. O parte a publicului apreciază transparența acestei abordări. România are oportunități mari în față și oameni de toate felurile. Nu e cu nimic inferioară altor țări pe care le invidiem. Are nevoie doar de o transformare profundă a administrației și organizării sale. A politicii, educației și comportamentului nostru. Trebuie să reducem drastic evaziunea și risipa. Să cheltuim cu cap. Trebuie să fim mai competitivi. Trebuie să investim în securitatea noastră fiindcă ea înseamnă libertate de acțiune. Vreau să fim modelul Europei de Est. Un obiectiv la care lucrând mă va transforma și pe mine. Dacă eșuăm în populism ieftin va fi și un eșec personal. Transformarea României într-o țară și mai prosperă, dar și mai echitabilă este transformarea fiecăruia dintre noi.

Am rădăcini adânci aici. Europa este excepțională cu istoria care se simte pretutindeni. Uniunea Europeană este cel mai ambițios proiect politic al umanității și este șansa noastră să fim înăuntru și nu pe dinafară tot într-un moment de transformare. Umanismul, liberalismul, creștinismul, Iluminismul au condus prin sinteză la singurele regimuri politice care pun omul în centru, care se pot corecta din mers. Noi trebuie să apărăm aceste valori și destinul european al României. Ne transformăm cu Europa, în Europa.” a mai spus consilierul lui Nicușor Dan.

Burnete: „Opinia publică este mânioasă, nerăbdătoare și răzbunătoare”

„Voi fi criticat. Opinia publică este mânioasă, nerăbdătoare și răzbunătoare. Critica fermă și dură este necesară. Mi-aș dori să nu ne înjurăm, să nu ne amenințăm și să nu ne dezumanizăm. Asta degradează spațiul public. Nu suntem dușmani. Suntem oameni liberi cu opinii uneori radical diferite. Dușmani sunt cei care vor să ne convingă că succesul vine prin marginalizarea celorlalți. Nu. Succesul vine când în ciuda diferențelor facem echipă să transformăm țara. Eu mi-am pus tricoul și voi arbitrați, dar fiecare e parte din transformare. De mâine fiecare să facem cel puțin un lucru altfel. Eu primul.” a încheiat consilierul prezidențial al președintelui României. 

Politică

