Video Discuție tehnică la Cotroceni: Nicușor Dan se întâlnește luni cu liderii coaliției și cu reprezentanții pe programele SAFE și PNRR

Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri, că urmează să aibă o discuție tehnică împreună cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanții pe SAFE și PNRR. Șeful Statului a informat, totodată, că aceasta va avea loc luni, la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, după summitul UE din Cipru, dacă actuala criză politică prin care trece țara noastră ridică semne de întrebare pentru investitori.

„Am avut (n. red. discuții) pe culoare, stai de vorbă cu multă lume, unii m-au întrebat, au făcut-o într-un mod foarte relaxat, nimeni nu a fost în niciun fel de panică. Mesajul meu cel mai important a fost că va continua direcția pro-occidentală și aceste tensiuni nu afectează discuțiile pe SAFE și pe PNRR care vizează Uniunea”, a răspuns acesta.

El a informat, totodată, că luni urmează să aibă o discuție tehnică, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţii pe SAFE şi pe PNRR.

„Am solicitat chiar acum colegilor mei să ia legătura cu liderii celor patru partide şi cu domnul Pambuccian, liderul parlamentarilor reprezentanţi ai minorităţilor şi cu reprezentanţii pe SAFE şi pe PNRR, pentru a avea o discuţie tehnică, luni”, a adăugat el.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avertizat vineri că există riscul ca programul SAFE să fie afectat de „birocrație”, iar unele proiecte să nu mai poată fi contractate la timp, în contextul în care termenele-limită foarte scurte pun presiune maximă pe autorități.

„Ordonanţa de urgenţă care era spre a fi adoptată (legea de adoptare a acestei ordonanţe în Parlament) despre SAFE, a fost, la solicitarea PSD, marţi, amânată în comisiile de din Camera Deputaţiilor. Sigur, ea produce efecte pentru că este o ordonanţă de urgenţă, însă este un semnal cum că vor să introducă în jocul politic şi chestiuni care ţin de acest program SAFE”, a explicat ministrul.

La rândul său, ministrul Economiei, Irineu Darău, a avertizat săptămâna trecută că România riscă să piardă miliarde de euro dacă actuala coaliție de guvernare se destramă, în contextul unor termene limită importante legate de PNRR și programul SAFE. Ministrul a explicat că până la finalul verii trebuie respectate mai multe jaloane esențiale, iar orice criză politică ar putea bloca procesul.

Amintim că miniștrii PSD și-au dat joi, la ora 14.00, demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole. Ulterior, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat că și-a semnat și el demisia.