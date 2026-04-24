Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Discuție tehnică la Cotroceni: Nicușor Dan se întâlnește luni cu liderii coaliției și cu reprezentanții pe programele SAFE și PNRR

Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri, că urmează să aibă o discuție tehnică împreună cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanții pe SAFE și PNRR. Șeful Statului a informat, totodată, că aceasta va avea loc luni, la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a anunțat o discuție tehnică la Cotroceni FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, după summitul UE din Cipru, dacă actuala criză politică prin care trece țara noastră ridică semne de întrebare pentru investitori.

„Am avut (n. red. discuții) pe culoare, stai de vorbă cu multă lume, unii m-au întrebat, au făcut-o într-un mod foarte relaxat, nimeni nu a fost în niciun fel de panică. Mesajul meu cel mai important a fost că va continua direcția pro-occidentală și aceste tensiuni nu afectează discuțiile pe SAFE și pe PNRR care vizează Uniunea”, a răspuns acesta.

El a informat, totodată, că luni urmează să aibă o discuție tehnică, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţii pe SAFE şi pe PNRR.

„Am solicitat chiar acum colegilor mei să ia legătura cu liderii celor patru partide şi cu domnul Pambuccian, liderul parlamentarilor reprezentanţi ai minorităţilor şi cu reprezentanţii pe SAFE şi pe PNRR, pentru a avea o discuţie tehnică, luni”, a adăugat el.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avertizat vineri că există riscul ca programul SAFE să fie afectat de „birocrație”, iar unele proiecte să nu mai poată fi contractate la timp, în contextul în care termenele-limită foarte scurte pun presiune maximă pe autorități.

„Ordonanţa de urgenţă care era spre a fi adoptată (legea de adoptare a acestei ordonanţe în Parlament) despre SAFE, a fost, la solicitarea PSD, marţi, amânată în comisiile de din Camera Deputaţiilor. Sigur, ea produce efecte pentru că este o ordonanţă de urgenţă, însă este un semnal cum că vor să introducă în jocul politic şi chestiuni care ţin de acest program SAFE”, a explicat ministrul.

La rândul său, ministrul Economiei, Irineu Darău, a avertizat săptămâna trecută că România riscă să piardă miliarde de euro dacă actuala coaliție de guvernare se destramă, în contextul unor termene limită importante legate de PNRR și programul SAFE. Ministrul a explicat că până la finalul verii trebuie respectate mai multe jaloane esențiale, iar orice criză politică ar putea bloca procesul.

Amintim că miniștrii PSD și-au dat joi, la ora 14.00, demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole. Ulterior, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat că și-a semnat și el demisia.

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
digi24.ro
image
Ce se întâmplase cu puțin timp înainte ca trupele SAS să-l împuște mortal pe bărbatul violent din Neamț. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan îi spulberă visul lui Bolojan. Președintele anunță că NU este de acord cu un guvern minoritar, susținut de AUR
gandul.ro
image
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
mediafax.ro
image
Toți știau! Fost angajat al școlii gimnaziale din Aușeu, mărturisiri incredibile despre profesorul acuzat că abuza elevi: „Primele sesizări le-am făcut din 2021. De ce fugea după mine pe hol?”
fanatik.ro
image
Cum au reușit avocații să țină pe loc procesele lui Costel Alexe. Este singurul șef de consiliu județean în funcție cu două dosare de corupție în instanțe
libertatea.ro
image
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
digisport.ro
image
Calculele care complică moțiunea de cenzură prin care poate fi demis Ilie Bolojan - Jocul voturilor care pot face diferența
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
observatornews.ro
image
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
cancan.ro
image
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Cum să economisești bani chiar dacă ai venituri mici. Strategii simple pentru românii cu salarii medii sau minime
playtech.ro
image
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Andrea Pirlo, antrenor la FCSB? ”Vrea 6-7 sute de mii”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
Alegerile anticipate, veșnica sperietoare. Ce partide au de pierdut dacă se întorc la votul românilor
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Donald Trump mai dă o lovitură NATO. Vrea să pedepsească o țară europeană
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea. Imagini inedite cu verigheta plină cu diamante
actualitate.net
image
A murit femeia care a cerut să fie eutanasiată: „Procedura a avut loc fără probleme” . Motivul pentru care a luat această decizie
click.ro
image
Alimentul comun pe care Ronaldo îl evită complet. „Oamenii nu ar trebui să îl consume, e împotriva firii”
click.ro
image
Horoscop 25 aprilie. Berbecii primesc bani, Leii au o zi grea, Săgetătorii sunt protejați de astre
click.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Charlize Theron Profimedia jpg
Un costum bărbătesc și nimic pe dedesubt. Imaginile cu Charlize Theron au scandalizat Hollywoodul!
clickpentrufemei.ro
asoc jpg
Județul Teleorman devine destinație ecoturistică. 110 kilometri ai traseului Via Danubiana leagă acum 50 de obiective naturale, istorice și culturale din lungul Dunării
historia.ro
Click!

image
Dorian Popa, mire cu stil! Intrare ca în filme, invitați selecți și meniu controversat: „O să plece flămânzi acasă”. Totul despre marele eveniment
image
A murit femeia care a cerut să fie eutanasiată: „Procedura a avut loc fără probleme” . Motivul pentru care a luat această decizie

OK! Magazine

image
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit

Click! Pentru femei

image
Un costum bărbătesc și nimic pe dedesubt. Imaginile cu Charlize Theron au scandalizat Hollywoodul!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă