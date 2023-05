Stroe: Decizia depunerii mandatului premierului sau ziua exactă o vom stabili împreună / Ce spune despre negocieri

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, susține că va fi luată o decizie de partid privind ziua în care Nicolae Ciucă își depune mandatul de premier, fiind sistate discuțiile pe funcții, în timp ce negocierile pe programul de guvernare continuă.

Întrebat despre demisia lui Nicolae Ciucă, Ionuț Stroe a punctat: „Aceste decizii extrem de importante privesc toate cele trei partide ale Coaliției, așa că decizia depunerii acestui mandat sau ziua exactă, o vom stabili împreună. Mai mult decât atât, prioritar în momentul de față este să rezolvăm problemele cele mai importante ale românilor. În prezent am suspendat orice fel de discuții legate de funcții, legate de ministere, am decis evident, diminuarea lor si a numărului de secretari de stat. Discuțiile pe care le continuam in momentul de fata privesc programul de guvernare și probleme curente”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL.

„Calendarul depinde de aceste discuții, care se va finaliza, credem noi, într-un timp foarte scurt. E posibil să fie vineri, dar vrem să fim corecți și să ne respectăm angajamentele înainte de a face următorul pas. Tranzitia poate fi una rapida, este absolut necesară, e un angajament pe care l-am luat nu numai în fata Coaliției, dar și în fața oamenilor și există în momentul de față discuții, evident serioase, la problema rezolvării”, a completat Stroe.

Cât durează negocierile

„Indiferent de situație, indiferent de situație, după depunerea mandatului urmează o perioadă de interimat, care în mod constituțional durează până la învestirea noului Guvern, până la votarea noului prim-ministru in funcția de premier în Parlament. Așa că din procedurile juridice care decurg până la instalarea noului cabinet, domnul premier Ciucă va fi interimar”, a mai punctat liberalul.

Deputatul PNL a subliniat că partidul din care face parte nu a guvernat și nu guvernează cu ochii la sondaje și încearcă să rezolve problema privind greva profesorilor. „Vă pot asigura că vom găsi soluții, nu să lasam problemele românilor nerezolvate, nu am guvernat cu ochii la sondaje nici până acum, vom fi orientați către soluții. Noi ne dorim ca situația din Educație să se rezolve cât mai rapid și cât mai eficient posibil, astfel incat o situație ca cea descrisă de dumneavoastră sa fie evitată”, a mai precizat Ionuț Stroe.

Liberalul a subliniat că e optimist că interimatul va fi scurt. „Noi ne dorim ca această perioadă să fie cât mai scurtă. Reperul la care ne raportăm este votul din Parlament pentru un nou prim-ministru. Este o procedură constituțională, reglementată, care indiferent de voința unora sau altora rezulta din lege. Intermatul va fi pâna la votarea noului prim-ministru”, a mai punctat purtătorul de cuvânt al liberalilor.

Vineri, ziua depunerii mandatului

Partidele Coaliției încă șovăie privind schimbarea Guvernului în următoarea săptămână. PSD vrea garanții, însă toate privirile sunt îndreptate spre Klaus Iohannis, care se vede cu liderii Puterii joi.

Situația rocadei la nivel de premieri, precum și a unor schimbări la nivelul echipei guvernamentale este văzută diferit de formațiunile Coaliției. Toate viziunile liderilor cel mai probabil vor putea fi exprimate joi, la întâlnirea cu Klaus Iohannis, întrevedere pe care Nicolae Ciucă nu a negat-o, dar nici nu a vrut să confirme că sigur are loc. Ar fi o întrevedere cu o zi înainte față de ziua în care ar trebui să fie depusă demisia, potrivit calendarului inițial al rotativei.