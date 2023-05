Stroe, despre blocajul privind rotativa: Nu am guvernat cu ochii la sondaje

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț troe a susținut, potrivit News, că partidul pe care îl reprezinttă nu a guvernat cu ochii în sondaje, iar suspendarea negocierilor pentru viitor cabinet nu trebuie să afecteze stabilitatea și angajamentele luate de coaliție.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a susținut, potrivit News, că suspendarea discuţiilor pentru funcţiile din viitorul Guvern sau „aceste crize care necesită soluţii rapide” nu trebuie să afecteze stabilitatea guvernării şi necesitatea punerii în aplicare a angajamentelor luate în faţa românilor.

„Pentru noi, liberalii, este o mare responsabilitate pe care am asumat-o frontal, am depăşit foarte multe crize. Niciodată nu am guvernat cu ochii la sondaje. Avem rezultate. Premierul s-a implicat personal în toate situaţiile de până acum. Avem creştere economică, avem un PNRR care se implementează chiar dacă cu dificultate, în momentul de faţă nu avem niciun fel de întârziere. Avem absorbţia fondurilor maxime. Există reforme angajate, există investiţii care au depăşit 7% din PIB în derulare. (….) PNL şi premierul Ciucă au asumat cu toate greutăţile şi responsabilităţile această guvernare şi să nu aibă cineva impresia că vom abdica vreodată de la acest principiu”, a explicat Ionuț Stroe.

PSD suspendă negocierile pentru cabinetul Ciolacu

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a susținut într-un mesaj pe Facebook că negocierile pentru viitorul cabinet trebuie suspendate până la rezolvarea reformei pensiilor speciale și a problemelor sindicatelor din învățământ, care amenință cu grevă generală. La scurt timp, reacțiile social-democraților pentru susținerea suspendării negocierilor au curs în lanț.

Premierul Nicolae Ciucă a subliniat că rocada premierilor trebuie să se producă rapid, fără sincope, arătând că Ministerul Muncii are toată susținerea realizarea legii salarizării unitare, în contextul în care șeful PSD a cerut suspendarea negocierilor pentruu viitorul cabinet, invocând problemele din Educație și întârzierea reformei pensiilor speciale.

Prima reacție a venit din partea șefului UDMR, Kelemen Hunor, care a susținut că este de acord cu suspendarea negocierilor. Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, a transmis o primă reacție a liberalilor la propunerea șefului PSD de suspendare a negocierilor pentru formarea cabinetului Ciolacu, acuzând că social-democrații practică un joc dublu pentru manipularea opinie publice.

Profesorii anunță grevă generală

Declarațiile liderului PSD vin în contextul în care discuțiile Guvernului cu reprezentanții sindicatelor din educație au eșuat, fiind anunțată o grevă generală în învățământ începând de luni, 22 mai.

Șeful social-democraților a transmis inițial un apel la responsabilitate către liderii sindicatelor din învățământ, arătând deschiderea liderilor coaliției de guvernare pentru a purta noi discuții în weekend, înainte de declanșarea grevei generale de către profesori, anunțată pentru luni, 22 mai.

În urma unei noi întâlniri cu reprezentanții din Educație, Premierul Nicolae Ciucă a subliniat că prioritatea Executivului este Educaţia, aceasta fiind unul din domeniile prioritare ale coaliţiei guvernamentale.

Nicolae Ciucă a mai subliniat în cadrul întâniriii că greva care a fost anunţată de sindicatele din Educaţie este o presiune în plus asupra tinerilor, înaintea examenelor.