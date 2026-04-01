Miercuri, 1 Aprilie 2026
Adevărul
Statul se „îngrașă” din nou? Cum a evoluat numărul bugetarilor sub Cabinetul Bolojan

Bilanțul primelor luni sub Cabinetul Bolojan arată o radiografie dură a aparatului bugetar: peste 20.000 de posturi au fost eliminate prin restructurări masive în administrația centrală și locală. Totuși, primele luni ale anului 2026 aduc o inversare surprinzătoare a tendinței, cu peste 1.500 de funcții noi înființate în sistemul public, punând sub semnul întrebării sustenabilitatea pe termen lung a reformei.

Putin peste 20.000 de posturi au fost reduse din administrație FOTO Facebook / Guvernul României
Aparatul bugetar s-a extins cu peste 1.500 de posturi doar în luna ianuarie, ajungând la un total de 1.280.305 angajați. Creșterea cea mai vizibilă a avut loc în administrația publică centrală, unde numărul funcțiilor a sărit la 818.700, marcând un avans de aproape 2.200 de posturi față de raportările anterioare. Totodată, instituțiile finanțate integral de la stat au adăugat peste 2.100 de noi angajați într-o singură lună.

Cifre mai mici în administrația publică locală

Au scăzut însă posturile din administrația publică locală care au ajuns la 463.791 în ianuarie. Scăderea este însă de 673 de posturi. 

În cazul instituțiilor finanțate integral din bugetele administrațiilor locale, posturile scad de la 283.808 la 282.285 de posturi, cu 101 în instituțiile de învățământ preuniversitar și cu 1.492 în autorități executive locale. 

Radiografia aparatului bugetar sub Cabinetul Bolojan: 23.000 de posturi tăiate în 7 luni

Guvernarea condusă de Ilie Bolojan a început mandatul, în iunie 2025, cu un aparat de stat record:1.303.563 de posturi în administrația centrală și locală.

După o perioadă de stagnare luna august a marcat prima tăiere severă a funcțiilor publice. Practic, luna august a adus cea mai agresivă scădere, numărul posturilor coborând brusc la1.268.801.

„Marea curățenie” s-a simțit cel mai tare în administrația centrală, unde au dispărut peste 34.000 de funcții într-o singură lună. Tendința a continuat și în septembrie, când pragul total a coborât la1.264.845, susținut de tăieri constante pe ambele paliere ale statului.

Efectul de „reîngrășare” și reglajele de final de an

În octombrie, scăderile s-au oprit brusc, iar aparatul central a „sărit” din nou peste pragul de 800.000 de posturi, ridicând totalul național la 1.280.852. Finalul de an a fost marcat de o evoluție mixtă:

  • În noiembrie, administrația locală a salvat bilanțul, compensând prin reduceri semnificative noile angajări de la centru.
  • În decembrie, ambele sectoare au raportat scăderi, fixând numărul total de posturi la 1.278.795.

Trăgând linie după primele șapte luni de mandat, Cabinetul Bolojan a reușit o reducere netă de 23.258 de posturi în sectorul public. Deși parcursul nu a fost liniar, reforma administrativă a eliminat aproape 2% din totalul funcțiilor găsite la preluarea guvernării.

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții
gandul.ro
image
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
mediafax.ro
image
Cum i-a „țepuit” statul pe românii cu credite Prima Casă. Milioane de lei reținute abuziv din buzunarele oamenilor de o instituție PNL-PSD
fanatik.ro
image
Iranul a publicat o listă cu 18 companii americane din Orientul Mijlociu pe care amenință să le lovească: Microsoft, Apple și Google se află printre ele
libertatea.ro
image
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Surpriză în miez de noapte: Gică Hagi!
digisport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul asasinării lui Charlie Kirk: glonțul fatal nu ar proveni din arma suspectului
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
Accesoriile pentru bebeluși care pot pune viața copiilor în pericol. În unele state au fost interzise
observatornews.ro
image
» Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut tătic pe artist
cancan.ro
image
Casa de Pensii a înființat o Companie ca să trimită pensionarii la băi. Doar directorul toca 370.000 lei/an
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Măsurile de raționalizare în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se declară situaţie de criză
playtech.ro
image
Bosnia și-a început drumul spre Mondial cu hoția de pe Arena Națională din meciul cu România! Ce record a stabilit naționala lui Dzeko
fanatik.ro
image
Criza petrolului va duce la prăbușirea nivelului de trai? „În ultimii 36 de ani nu am mai trăit o criză ca cea de acum. Fără o reacție rapidă, ne așteaptă colapsul”
ziare.com
image
FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia
digisport.ro
image
SURSE Suma colosală din mită pe care șeful ARR ar fi depozitat-o în cutiile de pantofi: Cristian Anton, reținut de DNA
stiripesurse.ro
image
Femeia care i-a fost alături Codruței Filip a dezvăluit TOTUL despre infidelitate... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
A 14-a pensie, vouchere și facilități de transport, plus plata chiriei!
romaniatv.net
image
1 Aprilie, Ziua Internaţională a Păcălelilor. Obiceiuri, tradiţii și farse celebre în lume
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”
click.ro
image
Soțul Laurei Cosoi s-a dat de gol! Cosmin Curticăpean a dezvăluit, fără să vrea, sexul celui de-al cincilea copil
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
