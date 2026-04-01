Statul se „îngrașă” din nou? Cum a evoluat numărul bugetarilor sub Cabinetul Bolojan

Bilanțul primelor luni sub Cabinetul Bolojan arată o radiografie dură a aparatului bugetar: peste 20.000 de posturi au fost eliminate prin restructurări masive în administrația centrală și locală. Totuși, primele luni ale anului 2026 aduc o inversare surprinzătoare a tendinței, cu peste 1.500 de funcții noi înființate în sistemul public, punând sub semnul întrebării sustenabilitatea pe termen lung a reformei.

Aparatul bugetar s-a extins cu peste 1.500 de posturi doar în luna ianuarie, ajungând la un total de 1.280.305 angajați. Creșterea cea mai vizibilă a avut loc în administrația publică centrală, unde numărul funcțiilor a sărit la 818.700, marcând un avans de aproape 2.200 de posturi față de raportările anterioare. Totodată, instituțiile finanțate integral de la stat au adăugat peste 2.100 de noi angajați într-o singură lună.

Cifre mai mici în administrația publică locală

Au scăzut însă posturile din administrația publică locală care au ajuns la 463.791 în ianuarie. Scăderea este însă de 673 de posturi.

În cazul instituțiilor finanțate integral din bugetele administrațiilor locale, posturile scad de la 283.808 la 282.285 de posturi, cu 101 în instituțiile de învățământ preuniversitar și cu 1.492 în autorități executive locale.

Radiografia aparatului bugetar sub Cabinetul Bolojan: 23.000 de posturi tăiate în 7 luni

Guvernarea condusă de Ilie Bolojan a început mandatul, în iunie 2025, cu un aparat de stat record:1.303.563 de posturi în administrația centrală și locală.

După o perioadă de stagnare luna august a marcat prima tăiere severă a funcțiilor publice. Practic, luna august a adus cea mai agresivă scădere, numărul posturilor coborând brusc la1.268.801.

„Marea curățenie” s-a simțit cel mai tare în administrația centrală, unde au dispărut peste 34.000 de funcții într-o singură lună. Tendința a continuat și în septembrie, când pragul total a coborât la1.264.845, susținut de tăieri constante pe ambele paliere ale statului.

Efectul de „reîngrășare” și reglajele de final de an

În octombrie, scăderile s-au oprit brusc, iar aparatul central a „sărit” din nou peste pragul de 800.000 de posturi, ridicând totalul național la 1.280.852. Finalul de an a fost marcat de o evoluție mixtă:

În noiembrie, administrația locală a salvat bilanțul, compensând prin reduceri semnificative noile angajări de la centru.

În decembrie, ambele sectoare au raportat scăderi, fixând numărul total de posturi la 1.278.795.

Trăgând linie după primele șapte luni de mandat, Cabinetul Bolojan a reușit o reducere netă de 23.258 de posturi în sectorul public. Deși parcursul nu a fost liniar, reforma administrativă a eliminat aproape 2% din totalul funcțiilor găsite la preluarea guvernării.