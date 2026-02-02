Grindeanu, despre evaluarea din PSD privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Are legătură cu bugetul de stat

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că evaluarea internă din PSD, privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare, se finalizează o dată cu bugetul pentru că atunci vor vedea dacă măsurile propuse de ei sunt prinse și vor avea un tablou complet.

„N-am finalizat evaluarea. Atunci când am pornit această evaluare internă, am şi anunțat, urmare a unui Birou permanent național, că perioada se închide o dată cu bugetul. Atunci vom vedea dacă şi măsurile noastre propuse sunt prinse, atunci vom avea un tablou complet şi atunci vom fi în stare să ne facem, aşa cum am spus, o imagine completă şi să spunem care este evaluarea noastră. Asta am anunţat şi atunci, aşteptăm bugetul”, a declarat luni Sorin Grindeanu, la Parlament.

Despre criticile din PNL, la adresa premierului Bolojan, Grindeanu a spus că el nu se bagă în treburile interne ale PNL-ului şi are pretenţia să se întâmple acelaşi lucru şi din partea celor alţi parteneri.

„Să nu credeţi că ne ducem la coaliţie şi ne măsurăm cine-i mai şubred sau neşubred, intern”, a subliniat el.