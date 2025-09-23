search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De ce nu vrea PSD șefia Guvernului. Analist: „Ar avea reale probleme. Congresul va decide strategia”

0
0
Publicat:

Discuțiile despre o posibilă demisie a premierului Bolojan, în lipsa unui alt candidat liberal pentru funcție, conturează diferite scenarii în spațiul public. Șeful interimar al PSD afirmă că nu se pune problema ca partidul să dea premierul până în 2027, momentul rotativei prevăzut în protocolul coaliției. Analiștii politici explică însă că varianta este exclusă din mai multe motive.

Partidul ar putea organiza alegeri în octombrie FOTO Inquam Photos / Malina Norocea
Partidul ar putea organiza alegeri în octombrie FOTO Inquam Photos / Malina Norocea

Liderul interimar al PSD neagă existența unor discuții de schimbare a premierului și afirmă că „nu se pune problema ca PSD să dea premierul până în 2027”, susținând că subiectul „nu există” în discuțiile Coaliției. „Avem un protocol semnat. Este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027. Nu există acel scenariu în partid, nu au fost discuții despre acest scenariu cu președintele României”, a explicat Sorin Grindeanu la Digi24.

De ce nu vrea PSD să conducă Guvernul?

PSD se menține oarecum în expectativă prin miniștri pe care îi are în cabinet, lăsându-i la înaintare, să spunem, pe ceilalți miniștri care dețin portofolii în legătură cu care sunt mari așteptări”, explică profesorul de științe politice Radu Carp, pentru „Adevărul”.

Acesta consideră că social-democrații încearcă să adopte o strategie prin care să evite pierderile: „În momentul de față, PSD încearcă o variantă de tip ”win-win” (n. r. – victorie). Dacă cade guvernul, va trebui ca cineva să-și asume această sarcină. Și nu prea sunt persoane în actualul guvern care și- ar putea asuma o asemenea sarcină. Și atunci ai o situație de câștig, pentru că îi întărește autoritatea în cadrul guvernului. Iar dacă nu cade guvernul, evident că atunci o să se erodeze și este o situație în care PSD câștigă pentru că se plasează oarecum într-o opoziție. Deci PSD face aceste mișcări pentru că consideră că ambele variante sunt de succes”.

În fața preluării puterii de către PSD stau însă și alegerile interne din partid, arată consultantul politic Adrian Zăbavă. Congresul PSD „va decide dacă PSD va rămâne sau nu la guvernare și va decide implicit strategia partidului pe termen scurt și mediu. Aceste decizii vor depinde inclusiv de cine va câștiga și cu ce promisiuni președinția partidului”.

Cel care ar putea prelua conducerea guvernului este actualul șef interimar al partidului, Sorin Grindeanu, ale cărui avantaje în cursa electorală internă ar fi incerte în acest context. Poate că ar fi avantajat în competiție internă dacă ar deveni premier însă doar pe termen scurt, „dar cu o presiune foarte mare la nivel guvernamental și cu mici șanse de izbândă, de a rămâne la suprafață și de a rămâne în picioare chiar și pe termen scurt”, mai explică Adrian Zăbavă.

„Indiferent de numele premierului, astăzi e foarte greu să fii în vârful guvernului, la vârful României, mai ales în condițiile de funcționare actualei coaliții”, mai subliniază Adrian Zăbavă, arătând că PSD „ar avea reale probleme acum în a asigura finanțarea, continuitatea, să nu crească taxele, să avem în continuare proiecte de investiții, dobânzi la un nivel acceptabil, bani europeni și așa mai departe”, subliniază analistul.

Potrivit rotativei guvernamentale agreate la semnarea protocolului coaliției, conducerea Guvernului ar trebui să fie preluată de PSD în 2027, un compromis al premierului Bolojan care își dorea inițial un mandat întreg.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Trei zodii cărora li se schimbă destinul de pe 24 septembrie, de la ora 24.00. Noroc la bani, împăcări, reușite și oportunități pentru ele
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
observatornews.ro
image
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Ajutor de deces 2025. Cine poate ridica banii şi în cât timp
playtech.ro
image
Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a lungul carierei. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță un „plan B” dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților: Există un jalon în PNRR care are nevoie de îndeplinire
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
Michael Jackson, Lisa Marie Presley foto Profimedia jpg
Văduva lui Elvis vorbește despre viața sexuală a fiicei sale cu Michael Jackson: „Am fost șocată!”
clickpentrufemei.ro
Cine a fost misterioasa regină din Saba? jpeg
Cine a fost misterioasa regină din Saba?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras