De ce nu vrea PSD șefia Guvernului. Analist: „Ar avea reale probleme. Congresul va decide strategia”

Discuțiile despre o posibilă demisie a premierului Bolojan, în lipsa unui alt candidat liberal pentru funcție, conturează diferite scenarii în spațiul public. Șeful interimar al PSD afirmă că nu se pune problema ca partidul să dea premierul până în 2027, momentul rotativei prevăzut în protocolul coaliției. Analiștii politici explică însă că varianta este exclusă din mai multe motive.

Liderul interimar al PSD neagă existența unor discuții de schimbare a premierului și afirmă că „nu se pune problema ca PSD să dea premierul până în 2027”, susținând că subiectul „nu există” în discuțiile Coaliției. „Avem un protocol semnat. Este exclus ca PSD să preia premierul până în 2027. Nu există acel scenariu în partid, nu au fost discuții despre acest scenariu cu președintele României”, a explicat Sorin Grindeanu la Digi24.

De ce nu vrea PSD să conducă Guvernul?

„PSD se menține oarecum în expectativă prin miniștri pe care îi are în cabinet, lăsându-i la înaintare, să spunem, pe ceilalți miniștri care dețin portofolii în legătură cu care sunt mari așteptări”, explică profesorul de științe politice Radu Carp, pentru „Adevărul”.

Acesta consideră că social-democrații încearcă să adopte o strategie prin care să evite pierderile: „În momentul de față, PSD încearcă o variantă de tip ”win-win” (n. r. – victorie). Dacă cade guvernul, va trebui ca cineva să-și asume această sarcină. Și nu prea sunt persoane în actualul guvern care și- ar putea asuma o asemenea sarcină. Și atunci ai o situație de câștig, pentru că îi întărește autoritatea în cadrul guvernului. Iar dacă nu cade guvernul, evident că atunci o să se erodeze și este o situație în care PSD câștigă pentru că se plasează oarecum într-o opoziție. Deci PSD face aceste mișcări pentru că consideră că ambele variante sunt de succes”.

În fața preluării puterii de către PSD stau însă și alegerile interne din partid, arată consultantul politic Adrian Zăbavă. Congresul PSD „va decide dacă PSD va rămâne sau nu la guvernare și va decide implicit strategia partidului pe termen scurt și mediu. Aceste decizii vor depinde inclusiv de cine va câștiga și cu ce promisiuni președinția partidului”.

Cel care ar putea prelua conducerea guvernului este actualul șef interimar al partidului, Sorin Grindeanu, ale cărui avantaje în cursa electorală internă ar fi incerte în acest context. Poate că ar fi avantajat în competiție internă dacă ar deveni premier însă doar pe termen scurt, „dar cu o presiune foarte mare la nivel guvernamental și cu mici șanse de izbândă, de a rămâne la suprafață și de a rămâne în picioare chiar și pe termen scurt”, mai explică Adrian Zăbavă.

„Indiferent de numele premierului, astăzi e foarte greu să fii în vârful guvernului, la vârful României, mai ales în condițiile de funcționare actualei coaliții”, mai subliniază Adrian Zăbavă, arătând că PSD „ar avea reale probleme acum în a asigura finanțarea, continuitatea, să nu crească taxele, să avem în continuare proiecte de investiții, dobânzi la un nivel acceptabil, bani europeni și așa mai departe”, subliniază analistul.

Potrivit rotativei guvernamentale agreate la semnarea protocolului coaliției, conducerea Guvernului ar trebui să fie preluată de PSD în 2027, un compromis al premierului Bolojan care își dorea inițial un mandat întreg.