Sorin Grindeanu i-a predat mandatul la Transporturi lui Ciprian Șerban: „Îl voi sprijini”

Sorin Grindeanu i-a predat marți, 24 iunie, ștafeta de ministru al Transporturilor lui Ciprian Șerban, social-democratul care pleacă din funcția de șef al Camerei Deutaților. Fostul ministru a precizat că îl va sprijini pe noul oficial să ducă la capăt „cu succes” proiectele de infrastructură mare aflate în derulare.

Grindeanu a amintit că România a ajuns la 1300 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres și că până la finalul anului 2026 ar trebui să ajungă la 1500 de kilometri.

„Am promis românilor că la acest minister voi livra! Am avut un mandat greu, de care sunt mândru și în care sper că toți românii au văzut îmbunătățiri în marea infrastructură din toate sectoarele de transport! În noiembrie 2021, când am devenit ministru al Transporturilor, România avea aproximativ 900 de km de autostradă, dintre care aproape 120 de km construiți înainte de Revoluție! Astăzi, rețeaua românească de drumuri de mare viteză a ajuns la aproape 1300 de km și, până la sfârșit de an, va atinge borna de 1500 de km! Până la final de 2025, se va putea circula de la București la Adjud și de la Constanța la Craiova sau la Curtea de Argeș pe drumuri de mare viteză”, se arată în postarea făcută de Grindeanu, marți, pe Facebook.

Fostul ministru a subliniat că „am reușit în mandatul meu operaționalizarea Portului Constanța, demers pe care l-am început înainte de declanșarea conflictului dintre Rusia și Ucraina”:

„Deblocarea infrastructurii feroviare și rutiere a făcut ca Portul Constanța să devină cel mai important port de la Marea Neagră în momentul în care a început conflictul.În domeniul feroviar, peste 1200 km de cale ferată sunt în diverse faze de modernizare. Iar, pentru prima dată după Revoluție, a fost demarată achiziția de trenuri și locomotive noi! Tot în mandatul meu a fost pus în circulație și primul dintre cele peste 100 de trenuri electrice noi, achiziționate. La acestea se adaugă alte 75 de locomotive și 139 de vagoane a căror modernizare a început deja”.

Grindeanu a continuat trecerea în revistă a realizărilor din mandatul său.

„Un alt proiect important început în acești 4 ani este noua linie de metrou care va asigura legătura dintre București și aeroportul Otopeni, un proiect necesar și așteptat de mulți ani în special de locuitorii din zona periurbană a Capitalei. Reamintesc și finalizarea noului terminal Schengen, deschis pe aeroportul din Timișoara anul trecut, dar și planul de eficientizare a Tarom, stabilit și finanțat cu acordul Comisiei Europene.Ar mai fi multe alte proiecte derulate în acești ani”, a mai spus fostul ministru.

Sorin Grindeanu a precizat că „România are nevoie de continuitate în viziune în acest domeniu!”

„Predau astăzi ștafeta colegului meu, Ciprian Șerban, și îl asigur că îl voi sprijini pentru a continua și pentru a duce la capăt cu succes proiectele de infrastructură mare aflate în derulare, dar și demararea unor noi proiecte”, a precizat Grindeanu la predarea mandatului.

Ciprian Șerban: „Este cel mai important moment din cariera mea politică”

Ciprian Șerban a depus luni seară, la Palatul Cotroceni, jurământul în calitate de ministru în Guvernul României.

„Este cel mai important moment din cariera mea politică; moment pe care l-am întâmpinat cu emoție și încredere, conștient că așteptările românilor sunt foarte mari de la acest nou guvern.”, a scris, pe Facebook, Ciprian Șerban

Șerban a fost ulterior validat în comisiile de specialitate ale Parlamentului. El a anunțat primele priorități ale mandatului său.

„Înainte de preluarea mandatului de ministru al Transporturilor, transmit un mesaj clar: îmi încep mandatul cu determinare, responsabilitate și o viziune clară despre ceea ce am de făcut. România are nevoie de continuitate în proiectele mari, de viteză în implementare și de o echipă eficientă. Nu avem timp de pierdut”, a explicat Ciprian Șerban, social-democratul care a pleacat din funcția de șef al Camerei Deutaților pentru a-i lua locul lui Sorin Grindeanu în fruntea Ministerului Transporturilor.

Amintim că Parlamentul îşi alege marţi noii preşedinţi ai Camerelor, după ce Ilie Bolojan a fost numit premier, iar Ciprian Şerban ministru al Transporturilor. PSD îl propune pe Sorin Grindeanu la Camera Deputaţilor, iar PNL îl susţine pe Mircea Abrudean la Senat.