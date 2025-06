Ciprian Șerban, avizat favorabil pentru funcția de ministru al Transporturilor: cele trei obiective propuse

Ciprian-Constantin Şerban, propus pentru funcţia de ministru al Transporturilor, a fost validat în comisiile de specialitate ale Parlamentului. El a anunțat primele priorități ale mandatului său.

„Înainte de preluarea mandatului de ministru al Transporturilor, transmit un mesaj clar: îmi încep mandatul cu determinare, responsabilitate și o viziune clară despre ceea ce am de făcut. România are nevoie de continuitate în proiectele mari, de viteză în implementare și de o echipă eficientă. Nu avem timp de pierdut”, a explicat Ciprian Șerban, social-democratul care pleacă din funcția de șef al Camerei Deutaților pentru a-i lua locul lui Sorin Grindeanu în fruntea Ministerului Transporturilor.

Ciprian Șerban a primit la audierile din comisiile de specialitate 28 voturi „pentru” şi 3 voturi „împotrivă”.

Obiectivele pentru Transporturi

Infrastructura mare

Primul obiectiv anunțat este atragerea investițiilor în infrastructura mare, potrivit precizărilor făcute.

„Am stabilit încă de la început trei obiective strategice care vor ghida inceputul mandatului meu la minister. În primul rând, am ca obiective continuarea investițiilor în infrastructura mare. În prezent, România are 1.300 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres deschiși circulației. Ținta noastră este să ajungem la 1.500 de kilometri până la finalul acestui an.

Pe calea ferată, sunt în derulare lucrări majore de modernizare pe peste 1.234 km, în valoare de 35,13 miliarde lei, finanțate din fonduri europene. Derulăm proiecte de achiziție de trenuri electrice și locomotive moderne, dar și de modernizare a materialului rulant existent, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a mai explicat Ciprian Șerban.

Absorbție de 100% din PNRR

„Un alt obiectiv major este acela maximizarea atragerii fondurilor europene. Din alocarea PNRR pentru Transporturi (7,3 mld. euro), avem deja o execuție de 2,09 mld. euro ( aproximativ 29%). În cadrul Programului ”Transport”, rata efectivă de absorbție este de aproximativ 26%: 1 miliard de euro declarați la Comisia Europeană și încă 200 de milioane de euro în curs de rambursare. Valoarea totală a proiectelor aflate în diferite stadii este de aproximativ 55 miliarde euro, din care: peste 20 miliarde euro în contracte deja semnate, 23 miliarde euro în licitații lansate și peste 11 miliarde euro în pregătire pentru lansare.

Ținta mea este o absorbție de 100% până în 2027. Nu ne permitem să ratăm nicio oportunitate de dezvoltare. Fiecare euro trebuie valorificat în interesul cetățenilor”, a mai spus Ciprian Șerban.

Reorganizarea ministerului

Pe modelul aplicat la Camera Deputațților, Ciprian Șerban romite și o reorganizare la Ministerul Transporturilor.

„Un al treilea obiectiv esențial este cel al reorganizării și eficientizării Ministerului. Am demonstrat la Camera Deputaților că se pot face economii consistente prin măsuri administrative eficiente. Astfel, în acest an bugetare, instituția va face o economie de peste 25 de milioane de lei în urma planului de reorganizare pe care l-am propus.

Voi aplica același model la Ministerul Transporturilor, care va intra într-un proces de transformare instituțională profundă, bazat pe, corectarea deficiențelor administrative, performanță și responsabilitate managerială, transparență în cheltuirea banului public. Ministerul trebuie să devină un model de eficiență în administrația publică”, a mai spus Ciprian Șerban.