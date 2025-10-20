Premierul Bolojan, discuții la Palatul Victoria cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner

Premierul Ilie Bolojan l-a primit luni, 20 octombrie, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București. Vizita face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfășoară în primul său an de mandat.

Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării dintre România și Comisia Europeană în domeniile securității interne, migrației și protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Comisarul Brunner a fost interesat de situația de securitate la frontierele României cu Ucraina și Republica Moldova, de amenințările hibride provenite dinspre Federația Rusă, precum și de aspecte privind securitatea internă a Uniunii Europene.

Printre temele abordate s-au numărat combaterea migrației ilegale, cooperarea cu Frontex și Europol, utilizarea de tehnologii moderne pentru protecția frontierelor, implementarea sistemului digital european de verificare a intrărilor și ieșirilor (Entry/Exit System) și evaluarea Schengen a României.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România este „un partener de încredere, cu o contribuție solidă la securitatea internă a Uniunii Europene” și că țara va continua cooperarea strânsă cu Comisia Europeană și structurile sale specializate.

Șeful Executivului a vorbit despre importanța securității interne a Uniunii Europene, strâns legată de stabilitatea în regiunea Mării Negre, și a prezentat principalele priorități ale României. Acestea includ: finanțarea adecvată a securității interne în viitorul Cadru Financiar Multianual, pregătirea pentru implementarea Pactului privind migrația și azilul începând cu 2026, cooperarea cu state terțe în materie de migrație și întărirea colaborării cu Frontex, inclusiv prin investiții în dotări moderne pentru supravegherea frontierelor, precum dronele.

Un subiect important adus în discuție de partea română a fost regiunea Mării Negre, recunoscută pentru rolul său strategic ca rută principală între Caucaz și Europa.

Premierul a arătat că securitatea în această zonă este esențială pentru securitatea UE și a prezentat proiectele aflate în dezvoltare, care vizează cooperarea regională în protecția infrastructurii critice, acțiunile gărzilor de coastă, combaterea criminalității și a traficului de droguri. În acest context, instituirea unui centru de securitate maritimă, în linie cu Strategia de securitate internă a UE, și viitoarea revizuire a mandatului Frontex vor contribui la atingerea acestor obiective.

La final, părțile au discutat și despre colaborarea dintre Guvernul României și Comisia Europeană, precum și despre situația fiscal-bugetară și politică internă a țării.

La întrevedere au participat și vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului și secretarul de stat Dragoș Hotea.