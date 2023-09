Simonis anunță adoptarea noii legi a pensiilor speciale până la finalul lunii septembrie

Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, este de părere că, până la finalul lunii septembrie, va fi adoptată în Parlament legea pensiilor speciale în noua formă, cu modificările cerute de Curtea Constituţională, potrivit News.

„Decizia Curţii nu e atât de vehementă. Lasă o portiţă. Cred că până la finalul lunii septembrie, vom adopta legea în noua formă, cu modificările cerute de Curtea Constituţională”, a explicat Alfred Simonis, potrivit News.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a punctat că subiectul actual și de neîntârziat este reforma pensiilor speciale, în contextul în care eventuala neîndeplinire a jalonului din PNRR ar putea aduce României pierderi de miliarde de euro.

„Eu știu că Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene fac demersuri, și chiar se află la Bruxelles în aceste zile, pentru ca să poată să aducă reforma și măsurile care privesc pensiile speciale la zi. (...) Toată lumea știe că suntem întârziați cu această reformă, dar nu este o reformă ușoară pentru Guvernul României”, a precizat ministrul Finanțelor la Interviurile Digi24. Boloș a punctat că una dintre problemele în discuție cu Comisia Europeană o reprezintă stagiul de cotizare: „Este nefiresc să ai ultima lună de salariu în calcul pentru stabilirea viitoarei pensii”.

Adrian Câciu, ministrul Proiectelor Europene, a precizat că autoritățile au o întârziere a PNRR „cam de un an de zile”, însă nu a putut identifica vinovații.

Mari reforme, cum sunt cazul pensiilor speciale, al pensiilor publice şi al salarizării au depășit termenul din calendarul inițial.

În cazul reformei pensiilor speciale, noua lege ar fi trebuit să fie gata de la 31 decembrie 2022, deci are o întârziere de peste opt luni. În prezent, proiectul de lege a fost reîntors de CCR la Senat, fiind așteptate noile modificări. Pentru a trimite cererea de plată numărul trei, prima din acest an (iar un stat poate trimite într-un an doar două cereri de plată), legea trebuie să fie pusă la punct și publicată în Monitorul Oficial.