Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
Siegfried Mureșan: Bolojan a salvat 350 milioane de euro din PNRR aproape pierduți de Ciolacu

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a transmis vineri, 1 mai, că premierul Ilie Bolojan a reușit să deblocheze 350 de milioane de euro din PNRR, bani care erau blocați deoarece guvernul anterior condus de Marcel Ciolacu nu îndeplinise reformele asumate.

Siegfried Mureșan/FOTO: Facebook
Știrea corectă este: Ilie Bolojan a salvat 350 milioane Euro, bani care erau aproape pierduți ca urmare a neîndeplinirii angajamentelor de către Guvernul condus de premierul PSD Marcel Ciolacu”, a transmis Siegfried Mureșan.

Acesta punctează că guvernul condus la acea vreme de Marcel Ciolacu a depus cererea de plată numărul 3 în decembrie 2023 cu multe reforme neîndeplinite.

„Comisia Europeană a avut multă răbdare cu Guvernul Ciolacu, dar până la demisia lui Marcel Ciolacu reformele tot nu au fost îndeplinite.

În primele luni de mandat, premierul Ilie Bolojan a reluat reformele, inclusiv reforma pensiilor magistraților care a fost o reformă necesară în cadrul cererii de plată numărul 3.

Ca urmare a reformelor îndeplinite de Guvernul Bolojan, Comisia Europeană a decis să elibereze 350 milioane Euro din cele 800 milioane Euro care erau blocate de mai mult de doi ani de zile.”

Postarea europarlamentarului vine după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat a reușit să recupereze 350,7 milioane de euro din banii care inițial au fost suspendați din PNNR, însă a pierdut 458,7 milioane din cauza reformelor întârziate.

El a amintit că, în mai 2025, Comisia Europeană a decis suspendarea parțială a unor sume, pentru că „mai multe reforme nu fuseseră îndeplinite satisfăcător”.

Potrivit acestuia, România a avut apoi o perioadă de corectare și a transmis justificări suplimentare pe 28 noiembrie 2025, însă Comisia a decis că patru jaloane importante nu au fost rezolvate corespunzător.  

