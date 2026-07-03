Siegfried Mureșan acuză PSD: „Nu urmărește să rezolve urgențele țării, ci să recucerească puterea totală în stat”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a lansat un nou atac la adresa PSD, acuzând formațiunea că urmărește revenirea la guvernare pentru a recăpăta controlul asupra instituțiilor statului, și nu pentru a rezolva problemele urgente ale României.

Într-o postare publicată pe Facebook, Mureșan susține că social-democrații încearcă să revină la modelul de guvernare din perioadele conduse de Adrian Năstase și Liviu Dragnea.

„PSD nu urmărește să rezolve urgențele țării. PSD dorește revenirea la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat — guvernul, resursele și pârghiile administrative. Adică la fel ca în perioada Năstase sau în perioada Dragnea”, a scris liberalul.

Acesta afirmă că solicitarea liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, privind „autonomie totală în guvernare” ar avea drept scop controlul deplin asupra Executivului.

Potrivit lui Mureșan, PSD încearcă să oprească scăderea din sondaje prin accesul la resursele guvernării.

„PSD vede că se prăbușește în sondaje și speră că, acaparând toată puterea în stat, va putea continua finanțarea clientelei de partid, va putea risipi banii oamenilor pe măsuri populiste și, astfel, se va salva ca partid”, a susținut eurodeputatul.

Siegfried Mureșan a precizat că PNL nu va accepta un „cec în alb” pentru PSD și a afirmat că social-democrații trebuie să aleagă între consolidarea unei identități de partid de centru-stânga sau adoptarea unui discurs populist.

„PSD nu mai este un partid de 50% și nici nu va mai fi vreodată. Realitatea este următoarea: PSD are de ales între a rămâne un partid de centru-stânga, de 10–15%, sau a încerca să adopte un comportament populist, caz în care va fi înghițit de AUR. Nu vom face noi această alegere pentru ei, dar suntem obligați să protejăm oamenii de instinctele partidului-stat”, a transmis Mureșan.