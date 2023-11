Senatul decide astăzi dacă îi ridică imunitatea lui Cîțu

Plenul Senatului va dezbate și va vota dacă dau curs solicitării DNA privind începerea urmăririi penale și ridicarea imunității fostului premier Florin Cîțu, acuzat de abuz în serviciu în dosarul achizițiilor de vaccinuril anti-COVID.

Biroul permanent a Senatului a decis luni ca plenul să voteze miercuri solicitarea DNA privind începerea urmăririi penale în cazul fostului prim-ministru Florin Cîțu. Comisia juridică a avut termen tot până miercuri să formuleze un punct de vedere care va fi transmis plenului, prin care să aprobe sau să respingă solicitarea.

Fostul premier a transmis că le va cere colegilor liberali să voteze pentru ridicarea imunității sale partlamentare. „Foarte bine, este normal, trebuie să dăm voie anchetei să meargă mai departe și să vedem adevărul. Eu voi cere colegilor să voteze pentru ridicarea imunității”, a transmis liberalul.

În privința demisionării din partid, Cîțu a spus că nu va recurge la așa ceva. „Am avut o discuție, nu a fost vorba despre așa ceva, am spus că dacă aș fi avut funcții în PNL, bineînțeles că aș fi renunțat, dar nu am nicio funcție în PNL. Sunt senator PNL”, a declarat Cîțu.

Direcţia Naţională Anticorupţie a transmis săptămâna trecută Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, o sesizare adresată președintelui României și Senatului, referitoare la efectuarea unei urmăriri penale față de fostul premier Florin Cîțu și foștii miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Aceștia sunt acuzați cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu achiziția de vaccin anti-COVID.