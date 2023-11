Cazul Cîțu zguduie PNL

Liberalii vor vota pentru ridicarea imunității lui Florin Cîțu, însă în interior aceștia sunt scindați în ceea ce privește excluderea sa din grupul senatorial, în condițiile în care fostul premier nu vrea să-și dea demisia, deși Nicolae Ciucă a anunțat că a convenit cu Cîțu să demisioneze din grup.

„Am vorbit cu Florin Cîțu și a spus că în situația de față își va da demisia din grupul senatorilor PNL și va deveni senator neafiliat. Este o decizie corectă a unui membru de partid responsabil, care, dincolo de propria persoană, are în vedere și imaginea partidului“, a spus Ciucă, într-un interviu pentru Digi24, joia trecută, la câteva ore după apariția comunicatului DNA.

„Nu am de ce să-mi dau demisia“

Situația nu era însă tranșată, iar Florin Cîțu l-a contrazis în public, în timp ce toată atenția era concentrată asupra sa. „Am avut o discuție (n.r. - cu Ciucă). Nu a fost vorba despre așa ceva (n.r. - demisia din grupul parlamentar PNL). Am spus că dacă aș fi avut funcții în Partidul Național Liberal, bineînțeles că aș fi renunțat, dar nu am nicio funcție. Sunt doar senator PNL“, a subliniat Cîțu. Întrebat dacă și după ziua de miercuri va fi tot în PNL, zi în care îi va fi ridicată imunitatea, fostul premier a spus clar: „Bineînțeles, nu am de ce să-mi dau demisia“.

În interiorul formațiunii, deși Cîțu e cunoscut pentru criticile la adresa conducerii și atacurile dese care vizează PSD, fostul premier se bucură de sprijinul unui grup considerabil de colegi, pe speța menținerii lui în partid, susțin surse de la vârful PNL. De altfel, au fost politicieni liberali care au spus direct faptul că pentru moment Florin Cîțu nu are de ce să-și dea demisia, nefiind trimis în judecată, dat fiind că acum doar e solicitată ridicarea imunității. Un astfel de exemplu e Adrian Cozma, deputat și președinte al PNL Satu Mare.

Mai mult, liberalii sunt prudenți pe temă, dat fiind că ei au fost la guvernare în toată perioada pandemiei, deci s-ar autosabota dacă s-ar delimita total de subiect și de liderii lor de atunci. Prin urmare, pentru moment e suficient gestul ridicării imunității.

La rândul său, Cîțu nu-și dă demisia din grup pentru că un asemenea gest ar fi echivalent cu plecarea definitivă din PNL, în condițiile în care cu greu mai poți reveni în formațiune, mai ales că se apropie alegerile parlamentare, iar PNL va trebuie cearnă bine lista de candidați, pentru că au șanse minime să mai obțină un scor la fel de bun ca în 2020.

Semne de întrebare privind consultările cu Iohannis

Pe de altă parte, Florin Cîțu a fost laconic în declarațiile publice privind dosarul achiziției de vaccinuri, după ce a mers cu avocatul să consulte solicitarea DNA. Deși a fost întrebat de mai multe ori dacă înainte de a lua deciziile privind achizițiile de vaccinuri s-a consultat cu președintele României, Klaus Iohannis, fostul premier de fiecare dată a evitat un răspuns.

Perioada vizată de DNA în ceea ce privește achiziția de vaccinuri anti-COVID era și cea în care Cîțu începea să se bucure de tot mai mult sprijin de la șeful statului. De altfel, la o lună și jumătate de la criza Voiculescu (fostul ministru USR al Sănătății fiind demis pe 14 aprilie), Cîțu își anunța candidatura la șefia PNL.